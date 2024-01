Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Ob es der letzte Kneipengottesdienst in Großsachsens "Lamm" war, weiß man nicht. Wobei Wirt Gerd Krämer nicht von Gottesdienst spricht, sondern von "Words Meet Music". Und Pfarrer Friedel Goetz seine Predigt "Impulsvortrag" nennt.

Jedenfalls fand am vergangenen Sonntag der zunächst dritte und zugleich für Goetz der letzte – wiederum ausverkaufte – Kneipengottesdienst statt: Der Theologe verlässt die Bergstraße, um ab 1. Februar in Mannheim an der Christuskirche die Nachfolge von Pfarrer Stefan Scholpp anzutreten. Seine Verabschiedung findet am 21. Januar um 16 Uhr in der evangelischen Kirche Großsachsen statt.

Bei „Words Meet Music“ durfte auch ein Auftritt von Matz Scheid nicht fehlen. Foto: Dorn

Am Ende des Gottesdienstes, in dem Matz Scheid für den musikalischen Part zuständig war, dankte Goetz Gerd Wagenbach, der ihn damals "zum ersten Mal" ins Lamm geführt habe und Mitinitiator der Kneipengottesdienste sei. Außerdem gebe Wagenbach an diesem Abend einen aus. So erhoben die rund 40 Besucher ihr Glas aufs neue Jahr, auf Hoffnungen, Wünsche und den Mut, auch mal die Perspektive zu wechseln. Denn darum ging es letztlich in Goetz’ Ansprache, die mit den Heiligen Drei Königen ihren Anfang nahm, als das Trio sich auf den ungewissen Weg machte, um einem Stern zu folgen, der ihnen die Richtung wies.

"Welchem Stern folgt Ihr?", fragte der Pfarrer ins Rund seiner Zuhörer. Er erinnerte an das vergangene Jahrhundert, als Ideologien wie der Kommunismus, Maoismus und Nationalsozialismus zwar Richtungen vorgaben, "oft aber krachend gescheitert sind".

Zur Frage, mit welchem Blick man auf die Welt schaue – werteorientiert, naturwissenschaftlich oder auch religiös – zog er den Theologen und Philosophen Professor Hartmut von Sass mit einem Beispiel heran: Ein Kunstsachverständiger, ein Auktionator und eine Chemikerin betrachten aus ihrem jeweiligen Interesse heraus ein Bild. Und alle kommen zu unterschiedlichen Erkenntnissen. "Auf die Frage, wie die Welt ist, werden wir nie eine stabile Antwort bekommen", sagte Goetz. Das müsse man aushalten und dürfe keiner Ideologie folgen, die vermeintlich sichere Antworten verheiße.

Explizit lud Matz Scheid zum Mitsingen ein bei Liedern wie "Heute hier, morgen dort" von Hannes Wader oder Otis Reddings größtem Hit "Sittin’ On The Dock Of The Bay", dessen Erfolg der 26-Jährige nicht mehr miterlebte: Zwei Tage nach der Aufnahme des Songs starb Redding bei einem Flugzeugabsturz.

Seinen Impulsvortrag schloss Friedel Goetz mit einem Märchen von Sören Kirkegaard über die Liebe und die Kraft zur eigenen Veränderung ("Der König und das Bettelmädchen"). "Ich wünsche Ihnen viel Spaß, das Märchen im eigenen Leben zu überprüfen", meinte er. Mit dem munteren Monthy-Python-Song "Always Look on The Bright Side Of Life" stimmte sich das Publikum ein auf das anschließende gemeinsame Agape-Mahl: "In gutem Geist zusammensitzen, um zu essen und zu trinken", sagte der Pfarrer.