Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Da staunte der Besitzer eines Gerätehäuschens in Leutershausen nicht schlecht, als er beim Öffnen feststellte, was sich da so alles an Kleintieren angesiedelt hatte. Dies umso mehr, da dieses Häuschen auch noch einige Wochen verschlossen war und erst kürzlich wieder aufgeschlossen wurde, um einige Gerätschaften für die Gartenarbeit herauszuholen.

Bereits am Eingang fiel ihm eine kleine Spinne auf, die sich ein Netz über einem Schiebefenster gesponnen hatte. Vermutlich kam sie durch einen Spalt in die Hütte. Unbeweglich harrte sie auf ihrem Netz aus. Sie regte sich auch nicht bei unmittelbarer und intensiver Betrachtung.

Spinnen fliehen normalerweise, wenn Gefahr droht. Auffallend war die besondere Zeichnung auf dem Rücken der Kreuzspinne, die zwar giftig ist, aber nicht für den Menschen. Die hellen Flecken am Hinterleib haben die Form eines Kreuzes, deshalb der Name Kreuzspinne. Nur wenn es für die Spinne ausweglos erscheint, kann es passieren, dass sie manchmal auch zubeißt.

Ähnlich wie bei einem Bienen- oder Mückenstich ist es je nach betroffener Hautstelle schmerzhaft. Es kann zu einer Schwellung mit vorübergehender Lähmung in der Umgebung der Bissstelle kommen. Mittlerweile hat diese Gartenkreuzspinne die Hütte sicherlich wegen der Betriebsamkeit wieder verlassen und sich einen anderen Platz irgendwo im Garten gesucht, um ein neues Fangnetz für ihre Insektenjagd zu spinnen.