Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Einen fetzigen Auftakt wird es wieder bei der "Heisemer Storchekerwe" am Freitag, 20. September, ab 19 Uhr, im Kerwedorf geben. Denn dann rockt die T-Band im Hof der Martin-Stöhr-Grundschule.

In diesem Jahr wird zum 39. Mal in Hause die Storchekerwe gefeiert. Seit 2011 ist die Interessengemeinschaft bei der "Heisemer Storchekerwe" aktiv mit dabei. "Mit dieser Veranstaltung wollen wir ein Zeichen setzen, um Brauchtum zu erhalten. Zugleich stellen sich alle Mitstreiter der IG Storchekerwe, die für Bewirtung im Getränkebereich sorgen, in den Dienst der guten Sache", erklärt Organisationschef Tobias Rell.

Denn mit dem Überschuss aus der Veranstaltung würden soziale und förderungswürdige Projekte in Hirschberg unterstützt. Einen Großteil der Spenden habe man bisher dem örtlichen Verein "Hirschberg hilft" übergeben.

Mal rockig, mal sanft, zum Zuhören, zum Mitsingen und zum Tanzen werden die Songs der Schriesheimer T-Band sein. Garant ist wieder einmal der unverwechselbare Sound der Band mit Frontmann Klaus Schenk, die mit "hausgemachter Cover-Musik" für eine tolle Stimmung auf dem Kerweplatz sorgen will.

Das Repertoire der Band bewegt sich zwischen Queen, Genesis, Grönemeyer, Westernhagen und Tom Jones . Aber auch Hits aus den 50er-Jahren haben die Jungs drauf. Dazu gehört auch die Hommage von Klaus Schenk auf den unvergessenen Joe Cocker.

Für das leibliche Wohl sorgt mit einem umfassenden Speiseangebot der Fan-Club "Rote Teufel" in seinem großen Versorgungszelt. Der Eintritt an diesem Abend ist frei.

Das Programm

Freitag, 20. September

> ab 19 Uhr T-Band rockt zur Storchekerwe (IG Storchekerwe), Hof der Martin-Stöhr-Schule

Samstag, 21. September

> ab 12.30 Uhr Kerwesupp und Kerwekuche (Elternbeirat ev. Kindergarten Leutershausen, "Storchennest")

> 16 Uhr Eröffnung der Storchekerwe, unter anderem Platzkonzert Musikkapelle Dossenheim

> 19 Uhr Kerwe-Party mit der "Partyband Fresh" im Kerwedorf

Sonntag, 22. September

> 11.30 Uhr Kerwefrühschoppen mit der Kapelle AM

> 14 Uhr Kerweumzug ab Rathaus zum Kerwedorf, dort Kerweredd und Hammeltanz mit der Blasmusik Schimmeldewog

Montag, 23. September

> 15 Uhr Seniorennachmittag mit dem Kerwevolk, dem Kerweschlackl und dem HaWeWo-Trio, Martin-Stöhr-Grundschule.