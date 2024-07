Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Mehr Vereine, mehr Fußball, dafür endlich weniger, beziehungsweise gar kein Regen: Das 46. Straßenfest in Leutershausen ist am Freitagabend vielversprechend und entspannt gestartet, wenngleich die Emotionen angesichts des Duells zwischen Deutschland und Spanien bei der Fußball-EM mitunter doch hörbar hochkochten. Zum ersten Mal fand die offizielle Eröffnung an einem Freitagabend statt, und Bürgermeister Ralf Gänshirt bedankte sich bei den Vereinen für ihren Einsatz und bei den Anwohnern für ihr Verständnis.

Ein Sonderlob ging an Walter Scholl, ohne dessen Engagement – nunmehr seit über 30 Jahren – das Straßenfest nicht denkbar wäre. Seiner Organisation ist auch die eigene Homepage zu verdanken, auf der Besucher alle Vereine und ihre Standorte, ihre Essens- und Programmangebote finden (www.strassenfest-leutershausen.de).

Schon um 17.30 Uhr machten sich kleine Pulks von Besuchern auf den Weg, um bei ihrem Lieblingsverein ein gutes Plätzchen mit unverstelltem Blick auf das Sportgeschehen werfen zu können. Beim Handball-Förderverein lockte unter der Markthalle die Großleinwand – Public Viewing dominierte den Abend. "Wir sind noch optimistisch", sagte Schriftführer Kurt Probst, der "Mann für alles" und sagte einen 2:1-Sieg für Deutschland voraus.

Mit Blick aufs diesjährige Straßenfest fand er: "Es ist gut, dass so viele mitmachen. Und noch schöner wäre es, wenn alle die ganze Zeit dabei wären." Das galt beispielsweise für den Neueinsteiger Tennisclub Leutershausen, der es aber nicht bei seiner Premiere belassen will, wie die beiden Beisitzerinnen Julia Linke und Paula Kohlhoff ankündigten. "Nächstes Jahr sind wir wieder dabei – vielleicht dann auch an zwei Tagen."

Auch interessant Hirschberg-Leutershausen: Am kommenden Freitag startet das Heisemer Straßenfest

Auch beim Fußballverein Leutershausen setzte man auf einen Sieg der deutschen Mannschaft. Vorsitzender Ben Erdmann freute sich ebenfalls über die gute Beteiligung der Vereine am Fest. "Ich hoffe, dass das Wetter hält und es ein gutes Miteinander wird", meinte er. Dieses hatte im Vorfeld etwas gelitten, weil sich Gastronom Achim Sagstetter vom "FantasTisch" mit eigenem Angebot ins Fest einklinken wollte. Das kam nicht gut an, und letztlich verzichtete er.

Während sich die jüngsten Besucher auf den kleinen Vergnügungspark konzentrierten, liefen sich die Gäste in den Straußwirtschaften warm. So wie bei der Handball-Spielgemeinschaft S3L standen überall Gruppen beim "Rudelgucken" zusammen, nicht selten bekleidet mit Trikots der Nationalmannschaft und mit Deutschlandfähnchen auf den Wangen. "Wir freuen uns, dass das Fußballspiel stattfindet, aber wirklich wirtschaftlich ist es nicht", gab Bernhard Götz beim MGV offen zu. Dort setzte sich gerade die "Heidelberger Rockmaschine" in Bewegung, doch ihre Zeit sollte – genau wie die der DJs und anderer Live-Acts später erst noch kommen. Dazu zählte der MGV selbst mit den beiden Liedern "Fürstenfeld" und "Raise me up" als Gesangsbeitrag zur offiziellen Eröffnung.

Bei der Sängereinheit schauten Vorsitzender Michael Lang und weitere Helfer noch entspannt dem Spiel zu. "Bei uns hat alles reibungslos geklappt, und sogar der Fisch wurde diesmal pünktlich geliefert", sagte Lang. Beim Dartclub freuten sich Turnierleiter Markus Geißler und Vorsitzender Oliver Richter schon mal vor auf das große offene Dartturnier tags darauf. "Die Resonanz auf das Turnier ist unheimlich gut, für manche das Jahreshighlight", sagte Geißler.

Bei 32 Teilnehmern rechne er mit dem Finale erst am Samstagabend gegen 22 Uhr. Derweil schaute Walter Scholl hier und da nach dem Rechten und trug das Motto "Heisemer Straßenfest" auf seinem blütenweißen T-Shirt durch die Gassen.

Das Programm:

Samstag, 6. Juli

> 8 Uhr Flohmarkt auf allen Straßen des Straßenfestes

> 10 Uhr Platzkonzert beim Posaunenchor

> 12 Uhr freies Training beim Dartclub 1. DCH

> 12 bis 14 Uhr Kinder-Olympiade bei mehreren Vereinen

> 14 Uhr öffentliches Dartturnier für jedermann beim 1. DCH in der Hauptstr. 17.

> abends Vergnügen in den Höfen und auf den Straßen

Sonntag, 7. Juli

> 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Markthalle

> 11 Uhr Frühschoppen und Mittagstisch bei Sängereinheit und MGV 1884

> 11.15 Uhr Heisemer Zweikampf zwischen Gemeinderäten und Vereinsvertretern, Ecke Raiffeisen-/Hauptstraße

> In 14 Straußwirtschaften, Discos und an einigen Straßenständen wird ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken dargeboten. Live-Musik und ein Vergnügungspark mit Bungee, Babyflug, Süßwaren und vielen anderen Ständen befindet sich in der Raiffeisenstraße.

> Die Standorte der einzelnen Teilnehmer gibt es unter www.strassenfest-leutershausen.de/Teilnehmer