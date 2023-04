Oliver Richter vom 1. Dartclub Hirschberg ist sich sicher: "Wir werden eine Baugrube vor dem Hof haben. Es ist noch unklar, ob das Dartturnier überhaupt stattfinden kann", sagt er bei der Teilnehmer-Sitzung im Vorfeld des nunmehr 45. Straßenfests. Bei den Baumaßnahmen handelt es sich um die Sanierung der Hauptstraße im Bereich zwischen Fenchel- und Raiffeisenstraße. "Baugruben und Leitungsgräben sollte es am ersten Juliwochenende im Kreuzungsbereich Martin-Stöhr-/ Hauptstraße keine mehr geben", teilt Wolfgang Frey vom Bauamt auf RNZ-Nachfrage mit. Aber der Straßenbau sei bis zum Straßenfest "eventuell noch im Gange". Sichtbar durch eine Schotteroberfläche und Betonarbeiten an Straßenrinnen im Straßenbereich. "Inwieweit dann das Baufeld gesperrt werden muss, wird noch geklärt werden", so Frey. Der Baukran, der in der Raiffeisenstraße gestellt wird, betreffe die Baumaßnahme für den Umbau der Volksbank zum Ärztehaus. Dabei werde ein Teilbereich der Raiffeisenstraße, wo sich auch der Vergnügungspark befinden wird, zum Baufeld durch einen Bauzaun abgesperrt sein. "Das sollten wir schnellstens eruieren", hat Walter Scholl mit Blick zu Verwaltungsmitarbeiterin Mona Blum noch bei der Sitzung gesagt.

Hirschberg-Leutershausen. (mpt) Nach zwei coronabedingten Zwangspausen feierte das Heisemer Straßenfest im letzten Sommer ein starkes Comeback . Vom 30. Juni bis 2. Juli wird auch in diesem Jahr groß gefeiert. Alles beim Alten, könnte man sagen, nur die Bauarbeiten in der Hauptstraße sorgen noch für Fragezeichen.

Hirschberg-Leutershausen. (mpt) Nach zwei coronabedingten Zwangspausen feierte das Heisemer Straßenfest im letzten Sommer ein starkes Comeback. Vom 30. Juni bis 2. Juli wird auch in diesem Jahr groß gefeiert. Alles beim Alten, könnte man sagen, nur die Bauarbeiten in der Hauptstraße sorgen noch für Fragezeichen.

Seit über 30 Jahren ist er als Hauptorganisator der Fixpunkt bei fast allen Fragen rund ums Straßenfest. "Es wird Zeit für einen Nachfolger, es muss sich jemand finden, dem ich zeige, wie alles geht", bittet er die Vereinsvertreter darum, sich bis zur nächsten Sitzung am 23. Mai Gedanken zu machen. 13 teilnehmende Vereine und Institutionen stecken beim Treffen im Gasthaus "Zur Bergstraße" die Köpfe zusammen. Aufgrund eigener Aktivitäten muss das Komitee diesmal aber auf den Partnerschaftsverein verzichten. Auch die Kapelle AM ist wohl nicht mit an Bord. Dafür wieder begrüßen kann man den Verein Elektronischer Tanzmusik. Das bereits gesteckte Programm ist klar der Tradition verschrieben. Der Freitag, 30. Juni, startet um 19 Uhr mit dem Abend bei der Sängereinheit, einer Ü 30-Party bei den Handballern, einem Bit-Stand beim Fußballverein sowie Livemusik am Kronenbrunnen beim MGV 1884, der selbst um 20 Uhr auftritt. Erstmals wollen auch die Pfadfinder am Freitagabend Bier ausschenken. Zudem plant Kleintierzüchter Michael Mestre aus Großsachsen einen Stand.

"Seit über 40 Jahren beginnt unser Flohmarkt schon um 8 Uhr am Morgen", steigt Scholl in die Aktivitäten des Samstags (1. Juli) ein. Und daran soll sich auch bei der 45. Auflage nichts ändern. Der Posaunenchor untermalt traditionell das Trödel-Treiben. Da am gleichen Tag aber auch der Landesposaunentag auf der Bundesgartenschau in Mannheim ruft, blasen die Blechinstrumente diesmal nur mit halber Kraft. Vor der Eröffnung um 11 Uhr mit Fassbier-Anstich und Festreden spielt auch ein Fanfarenzug ein Ständchen. Von 12 bis 14 Uhr steigt das Highlight für die kleinen Besucher: die Kinder-Olympiade mit bislang sieben Disziplinen. Um 14 Uhr soll das Dartturnier für jedermann beim 1. DCH steigen. Sofern die Baustelle nicht zum Hindernis wird. "Und abends steppt der Bär bei den Vereinen", weiß Scholl. Schankerlaubnis ist bis 2 Uhr, ab 1.30 Uhr müsse die Musik leiser gedreht werden.

Der Sonntag startet mit dem Gottesdienst in der Markthalle (10 Uhr), es folgen Frühschoppen und Mittagstisch bei Sängereinheit und MGV (11 Uhr) sowie der Heisemer Zweikampf zwischen Gemeinderäten und Vereinsvertretern. Tennisballfangen und eine Schwammstaffel sind vorgesehen. Babyflug, Schießstand, Süßwaren und Luftballons sind beim Vergnügungspark geplant.