Von Heike Warlich

Hirschberg-Leutershausen. Magie statt Musik kündigte Wiebke Dau-Schmidt dem Publikum dieses Mal im Rahmen der Kleinkunstreihe im Olympia-Kino an. "Wir haben Sie extra möglichst weit vorne platziert, damit Sie alles ganz genau sehen können", so die Vorsitzende des Fördervereins weiter. Denn mit Felix Fischer hatte man sich einen Meister der Stand-up-Zauberei eingeladen, der mit "Zufälle passieren immer wieder … oder nie!" seine erste abendfüllende Soloshow präsentierte.

Eine Mischung aus Magie, Comedy und Musik, bei der man als Zuschauer noch so aufpassen und Fischer auf die flinken Finger sehen konnte, um am Ende doch nicht zu wissen, wie er das denn nun hingekriegt hat.

Der Zufall wollte es, dass er als Kind einen handelsüblichen Zauberkasten geschenkt bekam. "Ich war fasziniert, habe die Anleitungen studiert und geübt und geübt", ließ er das Publikum an seinem Werdegang als Zauberkünstler auf sympathische Art und stets mit einem Augenzwinkern teilhaben.

Bei der Faschingsfeier seiner Oma kam er dann ganz groß raus, und ließ bei seinem ersten Auftritt ein kleines rotes Tuch aus der geschlossenen Faust erscheinen. Etwas später schaffte er es dann, dieses rote Tuch auf Blau wechseln zu lassen.

"Dieses Kunststück verrate ich Ihnen jetzt. Der Trick dabei ist, dass man sich immer merkt, wo welches Tuch gerade abgelegt ist", versprach er dem Publikum einen exklusiven Einblick in die Magie. Doch zu früh gefreut, denn auch diese Demonstration geriet zur Illusion. Die Tücher waren mal hier mal da, aber nie dort, wo man sie gerade vermutete.

"Die wichtigste Zutat der Magie ist immer die Ablenkung", meinte der fingerfertige Illusionist dann auch schelmisch und ließ außerdem wissen, dass Zauberer von heute nicht nur aus vielen Büchern, sondern auch von der Stimme aus dem Internet angeleitet ihre Kartentricks erlernen können. Fischer, der Mitglied im Magischen Zirkel Deutschlands ist, verblüffte sogar gestandene Mathematiker, die sich von Berufswegen ja eigentlich mit Wahrscheinlichkeitsrechnung auskennen.

Doch wie seine selbst herausgesuchte Spielkarte, die Herz 10, vom Kartenspiel ins große Zauberbuch auf dem Tisch auf exakt die Seite gewandert war, die ein von ihm ebenfalls per Zufall ausgewählter junger Gast im Publikum Fischer nannte, blieb sowohl dem Zuschauer selbst als auch allen anderen ein Rätsel.

Wenig später bat der Magier Vanessa und Sebastian auf die Bühne. Wichtigstes Requisit diesmal: ein gelbes Reclam-Heft. Sebastian sollte sich aus "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" das erste Wort einer beliebigen Seite merken. Vanessa wurde aufgefordert, sich gerne auch ein längeres Wort aus dem Büchlein herauszusuchen, weil Fischer seine Fähigkeit des Gedankenlesens demonstrieren wollte. Weil er nicht immer sofort jeden Buchstaben "erspüren" konnte, setzte er sich eine Art Antenne auf den Kopf, um die Signale empfangen zu können, die ihn wenige später die beiden richtigen Begriffe auf einen Block notieren ließ.

Als er eine Zeitung kurzerhand in kleine Stücke zerriss, um sie vor den Augen des erstaunten Publikums Sekunden später wieder komplett und in voller Größe zu präsentieren, kommentierte er das mit "Noch Fragen soweit?" und hatte mit seinem trockenen Humor erneut die Lacher auf seiner Seite.

Inspiriert von der Idee des Poetry-Slams präsentierte Fischer seinen Seiltrick als "Magic Slam" und begleitete die Performance mit selbst geschriebenem Text, dessen Worte alle mit einem "s" begannen, wie "Schere separiert Seil".

Und dann war da noch die Sache mit dem Zauberwürfel, den das Publikum in Gemeinschaftsarbeit verdrehte und der am Ende doch auf allen sechs Seiten exakt die Konstellation aufwies, wie der Würfel, den Fischer vorher in einer Flasche auf der Bühne platziert hat. Zufälle gibt es tatsächlich immer wieder …