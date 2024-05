Hirschberg-Leutershausen. (zg/ans) Alljährlich steigt eigentlich rund um die Markthalle die große Odltimershow, die der Oldtimerclub Leutershausen (OCL) veranstaltet. Viele Besitzer von echten Schmuckstücken kommen hierfür gerne nach Hirschberg. Hier werden Freundschaften geschlossen, es wird sich ausgetauscht und gefachsimpelt.

Doch die Oldtimershow muss in diesem Sommer wegen der Baumaßnahmen für das künftige Gesundheitszentrum in der Raiffeisenstraße ausfallen. Daher seien viele Oldtimerfreunde mit dem Vorschlag eines regelmäßigen Treffens an den OCL herangetreten, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Nach einigen Überlegungen und der Suche nach einem Veranstaltungsort, konnte der Oldtimerclub das Hof-Café Reisig in Großsachsen für sein Vorhaben gewinnen. Los geht’s nun am Sonntag, 2. Juni, in der Lobdengaustraße 26 von 11 bis 13.30 Uhr. Der OCL freut sich schon jetzt auf viele Teilnehmer und Gäste für gelungene Treffen. Jeder mit Oldtimerfahrzeug (älter als 30 Jahre) und Zuschauer sind willkommen.

Gerade erst hat der Oldtimerclub seine erste Ausfahrt in diesem Jahr gemacht. Die Fahrzeuge waren alle auf Hochglanz poliert, der Dreck vom Winter war weg. Insgesamt machten sich zehn Fahrzeuge auf den Weg durch den schönen Odenwald. Gestartet wurde am Parkplatz des Sportgeländes in Leutershausen.

Der Erste Vorsitzende, Klaus Hartmann, wünschte eine gute Fahrt und einen schönen Tag. Dies war auch so, denn das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Alle Cabrios konnten offen fahren. Es ging durch den Branich-Tunnel Richtung Wilhelmsfeld, am Ortseingang dann nach rechts zum Waldparkplatz Langer Kirschbaum.

Dort wurde dann ein Sektfrühstück mit "bleifreiem" Sekt und frischen Brezeln zelebriert, die Laune war bei allen bestens. Danach ging es weiter über Wilhelmsfeld, Hüttenthal, Rehbach Richtung Michelstadt. Dort, im Innenhof des Gasthauses "Grüner Baum", genossen die Teilnehmer das mittelalterliche Ambiente, Speisen und Getränke.

Ein kleiner Spaziergang durch das schöne Michelstadt schloss sich an. Weiter fuhren die Teilnehmer am Neckar entlang in Richtung Schwetzingen und dann nach Ketsch. Der dortige Oldtimerclub veranstaltete seine jährliche Maifeier. Allerdings war der OCL etwas spät dran und einige der ausgestellten Oldtimer schon wieder weg. Danach ging es wieder in Richtung Heimat. "Es war eine sehr schöne interessante Ausfahrt, die der OCL-Sportwart Werner Neubauer ausgearbeitet hatte", fanden die Mitglieder, die sich dafür am Clubabend bedankten.