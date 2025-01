Der neue und alte Vorstand des LSP (v.li.): Susanne Johe-Kolb (Vorsitzende), Kirsten May (stellvertretende Vorsitzende), Dagmar Sülzner (Kassiererin), Richard May (Ehrenvorsitzender), Victor Langohr (Schriftführer) und Ursula Kohl (ehemalige stellvertretende Vorsitzende). Bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag wurden auch einige treue Mitglieder geehrt. Foto: ze