Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die ersten Vereine beginnen bereits mit dem Aufbau: Als vorläufiger Höhepunkt vor den Sommerferien findet das Heisemer Straßenfest von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. Juli, statt. Wegen des Aufbaus kommt es im alten Ortskern bis zur Eröffnung zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Viele Vereine und Gruppen laden erneut zum gemütlichen Verweilen und Feiern in ihre Straußwirtschaften, überdachte Höfe, Bars und Discos oder zur Musik auf der Straße ein. Es gibt einen Flohmarkt, eine Kinder-Olympiade und einen kleinen Vergnügungspark.

Hintergrund Die RNZ verlost für das "Heisemer Straßenfest" unter allen Einsendern der richtigen Antwort auf die Frage "Das wievielte Straßenfest wird dieses Jahr gefeiert?" vier Zehn-Euro-Verzehrgutscheine, die samstags, 5. Juli, beim evangelischen Posaunenchor abgeholt werden können. [+] Lesen Sie mehr Die RNZ verlost für das "Heisemer Straßenfest" unter allen Einsendern der richtigen Antwort auf die Frage "Das wievielte Straßenfest wird dieses Jahr gefeiert?" vier Zehn-Euro-Verzehrgutscheine, die samstags, 5. Juli, beim evangelischen Posaunenchor abgeholt werden können. Hierzu bis Montag, 30. Juni, 12 Uhr, eine Mail mit der Antwort, dem vollständigen Namen und Wohnort an Hirschberg@rnz.de schicken. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. [-] Weniger anzeigen

Die offizielle Eröffnung mit dem traditionellen Fassbieranstich durch Bürgermeister Ralf Gänshirt findet am Freitag, 4. Juli, um 20 Uhr, am "Kronenbrunnen" statt. Das komplette Programm findet man unter: www.strassenfest-leutershausen.de. Aufgrund der Festveranstaltung sind an den Festtagen einige Straßen für den Durchgangsverkehr gänzlich gesperrt: von Freitag, 4. Juli, bis Sonntag, 6. Juli: Martin-Stöhr-Straße, Mittelgasse, Kreuzgasse, Hauptstraße und Raiffeisenstraße.

Auch die Hölderlinstraße ist von der Raiffeisenstraße bis zur Friedrichstraße wegen des erweiterten Fest-Areals gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Beschilderung zu beachten. Parkplätze sind im Bereich der Heinrich-Beck-Halle und der Fenchelstraße vorhanden.

Die Flohmarkt-Teilnehmer werden darauf aufmerksam gemacht, dass aus Sicherheitsgründen die Stände im alten Ortskern nur auf einer Straßenseite, gemäß den markierten Flächen aufgebaut werden. Mit Rücksicht auf die Anwohner darf der Aufbau nicht vor 7 Uhr am Samstagvormittag erfolgen.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge freizuhalten ist. Die beteiligten Organisationen und Vereine betreiben einen großen Aufwand, um das Straßenfest veranstalten zu können. Wie in den zurückliegenden Jahren sind daher das Mitführen und der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken im gesamten Festareal untersagt. Sogenannte "Rucksack-Trinker" müssen mit Kontrollen und Platzverweisen rechnen.