Hirschberg-Leutershausen. (hewa) Die nächste und auch letzte Sitzung vor dem 47. "Heisemer Straßenfest" findet am 4. Juni statt. Doch bereits jetzt steht das Teilnehmerfeld, sodass Organisator Walter Scholl im Gasthaus "Zum goldenen Hirsch" Vertreter vom Fußballverein, MGV 1884, Posaunenchor, Handball-Förderverein, Dartclub, Verein für elektronische Tanzmusik und Tennisverein, von der SGL 1c, Arbeiterwohlfahrt, Sängereinheit, S3L Handball, den Pfadfindern, Schnatterenten und Zukunft Landwirtschaft begrüßen konnte. Fußball-Welt- oder Europameisterschaften finden in diesem Jahr nicht statt, sodass vom 4. bis 7. Juli auch nicht für Public Viewing gesorgt werden muss.

Auf ein anderes sportliches Kräftemessen, den "Heisemer Zweikampf", will man in diesem Jahr jedoch auch verzichten und schauen, ob die Gaudi sonntags vor dem Frühschoppen überhaupt vermisst wird. Ansonsten läuft das Programm an den bekannten Standplätzen wie gewohnt. Auch den Vergnügungspark wird es geben. Festhalten wird man an der offiziellen Eröffnung bereits freitags um 20 Uhr beim MGV. Als Station für die Kinder-Olympiade mit Kegeln, Entenangeln und anderen Spielen haben sich bereits fünf Teilnehmer gemeldet. Weitere Interessenten sind willkommen.

Scholl informierte, dass das Einhalten der Lautstärke Thema der Nachbesprechung 2024 gewesen sei. Er bat die Vereinsvertreter darum, die Regler um 1.30 Uhr leiser und pünktlich um 2 Uhr auszudrehen. Nachdem es 2023 und 2024 einen geringeren Zuschuss von der Gemeinde gegeben hatte, habe er verschiedene Gemeinderäte direkt angesprochen und hofft nun, dass sich etwas ändert. Ins Gespräch mit Hauptamtsleiter Frank Besendorfer will Scholl zudem seine Ideen in Sachen Sicherheitskonzept einbringen. Ein Thema, das auch die übrigen Sitzungsteilnehmer als wichtig bezeichneten und ebenfalls Vorschläge machten, war, wie die Rettungswege offenbleiben und dennoch zugleich die Zufahrten gesichert werden können.

"Jeder muss mindestens bei zwei vorbereitenden Sitzungen anwesend sein, um am Straßenfest teilnehmen zu können", erinnerte Scholl noch einmal an die von ihm herausgegebene Prämisse. Für ihn selbst war es die 99. Straßenfestsitzung, die 100. folgt am 4. Juni um 19 Uhr. Der Ort wird noch bekannt gegeben.