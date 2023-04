Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Als an diesem Karsamstag das letzte Licht der Abenddämmerung allmählich entschwand und die Nacht hereinbrach, begaben sich in Leutershausen evangelische und katholische Christen zum Lindenbrunnen, der "Keimzelle" des Ortes. Hier brannte seit geraumer Zeit ein Holzfeuer in einer Kupferschale. An diesem traditionellen Osterfeuer