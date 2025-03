Von Marion Gottlob

Hirschberg-Leutershausen. Die Menschen kamen aus Nah und Fern, denn Mick Maier hatte zur Feier seines 20. Bühnenjubiläums eingeladen. Schon beim ersten Song herrschte bei den rund 200 Gästen im fast ausverkauften Gasthaus zur Bergstraße Partystimmung. Der Schlagersänger nutzte sein Fest nicht zur Selbstdarstellung, einige Kollegen waren weit angereist, um ihm mit ihren Songs ein Fest zu bereiten: "Olé, Mick Maier!"

Katrin Bütepage war mit Benny Schaad aus Bremen gekommen: "Wir haben Mick im Urlaub in Bulgarien kennengelernt. Mick trat später beim 40. Geburtstag von Benny auf." Martin Staudt aus Magdeburg hat den Sänger ebenfalls im Urlaub getroffen: "Viele haben sich dort kennengelernt." Norbert Gottmann aus Ravensburg sagte: "Es ist eine Ehre, zur Feier zu kommen." Felix Fischer aus Leutershausen fügte hinzu: "Mick ist ein Freund von mir."

Simone Dalmagro, Lebensgefährtin des Wirts Jürgen Drefs, hatte sich ein Fan-T-Shirt genäht. Sie war beeindruckt: "Wer hätte vor 20 Jahren geglaubt, dass Mick so viel Erfolg haben würde? Er hat es in Mallorca und Bulgarien geschafft." Stimmungskanone Maier sang: "Ich glaube es selber kaum. Ich sage Dankeschön. Was wäre ich ohne meine Freunde, ohne Euch, meine Fans?"

Der erste Gastkünstler, La Croc alias André Heimberger aus Halle, ist hauptberuflich Zugbegleiter. Seine Bühnenpremiere hatte er 2020 in Bulgarien, nachdem er eine Wette verloren hatte: "Der Auftritt war cool." Er sang seine eigenen Lieder "Du bist mein Zuhause, du bist mein Glück" sowie "Immer auf die Mütze": "Pudelmütze, Zipfelmütze, Schlafmütze."

Danach heizte Jessica Frei aus der Nähe von Mühlacker dem Publikum im bauchfreien Top mit einem Mix aus Orient- und Modern-Dance ein. Auch sie gehört zum Künstler-Team, das für Bulgarien-Urlauber Event-Abende gestaltet. Für Mick und die Gäste sang sie ihren Song "Mein Held": "Denn du bist so stark, mit dir bin ich relaxt und ohne Stress." Mit "Atemlos" von Helene Fischer kochte der Saal dann fast über. Mick Maier war gerührt: "Wahnsinn!"

Auch Nora Nova alias Nora Westhoff hatte ein eigenes Lied mitgebracht. Foto: Kreutzer

Der nächste Party-Star toppte die Stimmung noch mal. DJ Uli alias Harald Uelske aus Ravensburg war Versicherungsexperte. Sein Talent als Entertainer wurde beim Nachwuchs-Wettbewerb auf Mallorca entdeckt. "Ich war der älteste Teilnehmer und habe den ersten Preis gewonnen." Seitdem singt er für Touristen auf "Malle" und in "Bulle".

Im vergangenen Jahr hatte der 72-jährige Rentner seine Künstler-Karriere mit einem Auftritt in München beendet, um seine Frau zu pflegen. Nachdem diese vor Kurzem gestorben ist, feierte er auf der Mick-Sause nun sein Comeback. Er sagte: "Ich wusste lange nicht, ob ich auftreten würde."

Für alle "Ü 30" sang DJ Uli: "Alte Säcke, ja, die sind okay." Sein Volkslied "Rosemarie" war eine Hommage an seine Frau Rosa. Der Musiker freute sich: "Auf der Bühne kann ich alles vergessen." Maier fügte hinzu: "In den vergangenen Jahren ist aus den Bulgarien-Künstlern durch die gemeinsamen Auftritte fast eine Familie geworden."

Auch Nora Nova (Nora Westhoff) aus der Nähe von Aachen hatte ein eigenes Lied mitgebracht. Die Krankenschwester hatte ebenfalls bei einem Song-Wettbewerb mitgemacht und mit "Komm, Schatzi, komm!" einen zweiten Platz erobert. Gemeinsam mit Mick sang sie: "Warum hast du nicht ,Nein’ gesagt?" Und auch das Publikum sang textsicher mit, wie beispielsweise bei dem Lied "Nur ein Stern."

Der Jubilar begeisterte sein Publikum unter anderem mit einem Udo-Jürgens-Potpourri: "Mit 66 Jahren", "Aber bitte mit Sahne" und "Ich war noch niemals in New York". Bei "Über den Wolken" von Reinhard Mey sangen wieder alle lauthals mit. Seit 20 Jahren singt der Versicherungsmakler zu Jubiläen und Hochzeiten, vor allem aber auf Mallorca oder in Bulgarien. Er lächelte und erzählte: "Meine Söhne finden es toll, dass ihr Papa auf YouTube zu sehen ist. Aber auch ein bisschen peinlich."

Zum Schluss betrat dann BB Klaus (Klaus Aichholz) die Bühne. Er war bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" sowie bei "Big Brother" dabei. "Wenn er mich nicht nach Bulgarien geholt hätte, dann wären jetzt nicht 100 aus ganz Deutschland zu meiner Party gekommen", betonte Mick Maier. "Fast genauso viele Gäste waren aus meinem Heimatdorf dabei. Das Fest war friedlich und gelungen. Überwältigend."