Hirschberg-Leutershausen. (ans) Der Hof der Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen hat endlich ein eingezeichnetes Spielfeld und die Tore Netze. Im Juli vergangenen Jahres hatten die Viertklässler deutliche Kritik bei der Bürgermeister-Sprechstunde an ihrem Schulhof geübt. Anfang Mai meldete sich eine Mutter, Sabrina Batke, bei der RNZ und bemängelte, dass sich hier, fast ein Jahr später, immer noch nichts getan hat. So habe der Bürgermeister zugesagt, dass die kleinen Fußballtore Netze bekommen und ein Spielfeld eingezeichnet werden soll.

Nach dem Artikel hat die Gemeinde aber umgehend reagiert: Wie Hauptamtsleiter Frank Besendorfer mitteilte, hängen die Netze nun seit Mitte Mai, die Markierungen wurden in der Woche vor den Pfingstferien aufgebracht.

Aktuell würden dort noch gebrauchte Netze hängen, so Besendorfer. Neue seien bestellt, wurden aber noch nicht geliefert. Das Aufbringen der Markierung hat rund 700 Euro gekostet. Sabrina Batke begrüßt diese positive Entwicklung: "Dass die erfolgten Versprechen nun endlich umgesetzt wurden, freut mich sehr, am meisten, dass ich die begeisterten Kids sehe."

Sie regt noch an, dass die Gemeinde vielleicht mal den Schulhofboden aufgrund der "vielen Unebenheiten und Schlaglöcher" in Angriff nehmen sollte.