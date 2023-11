Beitragserhöhung soll Zukunft des Olympia-Kinos sichern

Hirschberg-Leutershausen. (vkn) Die Mitglieder des Förderkreises Olympia-Kino Leutershausen haben auf ihrer Jahreshauptversammlung am Mittwoch eine Erhöhung des jährlichen Mitgliedsbeitrags um zehn Euro beschlossen. Mit dieser Erhöhung will der Verein in naher Zukunft erwarteter Kostensteigerungen entgegensteuern.

Insgesamt befinden sich Förderkreis und Betrieb des Olympia-Kinos