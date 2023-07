Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. An der früheren Filiale der Volksbank Kurpfalz an der Ecke Raiffeisenstraße/Hauptstraße tut sich was: Seit Ende Mai laufen hier Arbeiten in Vorbereitung für das künftige Gesundheitszentrum im Ortskern. Das Inventar in der Wohnung sei abgebrochen worden, Leichtbauwände wurden entfernt, berichtet der