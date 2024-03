Von Edda Nieber

Hirschberg. Es war ein ungewöhnlicher Anblick, der sich am Karfreitag den Spaziergängern unweit der evangelischen Kirche Leutershausen bot: Eine Gruppe mit bunten Regenschirmen, zwischen ihnen Pfarrerin Tanja Schmidt und Pfarrer Stephan Sailer. Gemeinsam kämpften sie sich den Hügel durch den Bibelgarten bis zur Trauerhalle hinauf, ihnen voraus eine Schar Kinder, die ein großes Holzkreuz trugen.

Beim ökumenisch organisierten Kinderkreuzweg erlebten Kinder und Eltern die Ostergeschichte auf eine ganz neue Weise, die für viele mit Sicherheit verständlicher war als die Geschichte, die sie jedes Jahr aufs Neue hören. Trotz des Nieselregens waren rund 25 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern gekommen und versammelten sich vor der evangelischen Kirche, gespannt, was sie erwartet. In sechs Stationen erfuhren sie von Jesus’ letzten Tagen, vom letzten Abendmahl bis zu seiner Kreuzigung, begleitet von verschiedenen Personen, gespielt von Gemeindemitgliedern, die Jesus kannten und etwas über ihn zu erzählen hatten. "Sie sind alle Weggefährten von Jesus. So wie wir heute auch", stellte Pfarrerin Tanja Schmidt fest.

Los ging es mit einer Frau aus Bethanien, die Jesus salbte, um ihm zu zeigen, wie wertvoll er ist. Daraufhin wurden die Eltern dazu aufgerufen, mit duftendem Öl ein Kreuz auf den Handrücken ihrer Kinder zu malen und damit zu signalisieren, wie wertvoll sie füreinander sind. Mit einer großen Kerze, die immer eines der Kinder tragen durfte, ging es dann ins Trockene. Rund um den Altar stellten sich die vielen interessiert schnuppernden Kinder auf und bekamen erklärt, wofür das Abendmahl steht.

"Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen", sangen sie gemeinsam, und Schmidt betonte, dass Jesus gewiss auch jetzt bei ihnen sei. Ganz still wurde es, als jeder ein Stück Brot und eine Traube ausgeteilt bekam, geradezu ehrfürchtig streckten manche der Kinder ihre Hände aus. Gestärkt ging es dann wieder nach draußen, wo sie zunächst von Judas und seinem Verrat erfuhren. "So war das doch nicht geplant. Es tut mir so leid", gab er zu, man bekam fast Mitleid mit ihm, aber Schmidt versicherte, dass Gott verzeihen kann.

Im Pfarrhof erzählte Pfarrer Sailer als Petrus, wie er Jesus bei den Römern verleugnet hatte. Als im Hintergrund leise ein Hahn krähte, zuckte er zusammen und war traurig und verärgert über sich selbst, dass er nicht zu seinem Freund gehalten hatte, sondern so getan hatte, als würde er ihn nicht kennen, um nicht selbst in Gefahr zu kommen. "Jemand eine Idee, was man jetzt Tröstendes sagen kann?" Es könne jedem Mal passieren, dass man lügt, war eine Antwort, und Seiler nickte. Es war erstaunlich, dass scheinbar niemand weder den Verrat noch die Verleugnung verurteilte.

Auf der Wiese vor der Kirche entdeckten die Kinder dann das Kreuz, und anders als damals wollten nun alle das Kreuz tragen und liefen stolz, aber schwer bepackt vorneweg, die Menge, wie in der Erzählung eines Bauern, der Jesus geholfen hatte, den Balken zu tragen, hinterher. Vor der Trauerhalle legten die Kinder das Kreuz nieder und pusteten die Kerze aus, nachdem ihnen ein römischer Hauptmann erzählt hatte, wie die Erde gebebt hatte und es dunkel wurde, als Jesus am Kreuz starb.

"Dieser Jesus, der war kein normaler Verbrecher", war er überzeugt und nahm anhand des Duftes, den er durch die Salbung erlangt hatte, an, dass es sich um einen König handeln müsse. Direkt fingen einige der Kinder an, wieder an ihren Händen zu riechen, und Schmidt erläuterte: "So duften Königskinder!" Sie seien ebenso besonders, wie Jesus es war.

Auf dem Friedhof unterhalb des gekreuzigten Jesus dann endete ihr gemeinsamer Weg mit der Erzählung von Maria Magdalena, die ihren toten Freund noch mal sehen wollte, aber nicht wusste, wie sie den Stein vor dessen Grab wegbekommen sollte. "Gottes Weg mit Jesus ist noch nicht zu Ende", versprach Schmidt, und zum Abschluss bekamen die kleinen Teilnehmer ein Fensterbild zum Ausschneiden mit Jesus, der schützend seine Arme ausbreitete.