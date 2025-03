Von Heike Warlich

Hirschberg-Leutershausen. Das ökumenische Solidaritätsessen in Leutershausen stellt sowohl für das nigerianische Kinderheim in Ota als auch die Mädchenschule in Kibena in Tansania eine verlässliche Unterstützung dar. Auch in den Jahren, als die Veranstaltung wegen Corona ausfallen musste, blieb der von beiden Kirchengemeinden gestartete Spendenaufruf nicht ungehört. Seit dem vergangenen Jahr kann das Solidaritätsessen nun wieder in Gemeinschaft stattfinden. In diesem Jahr zugunsten des Kinderheims in Nigeria, dem Projekt der evangelischen Kirchengemeinde.

"Viele Gäste runden auf"

Pünktlich um 11 Uhr öffneten sich dazu am vergangenen Sonntag die Türen des katholischen Gemeindehauses in der Fenchelstraße. Zu diesem Zeitpunkt waren Pellkartoffeln mit eingelegten Matjes oder angemachtem Quark ebenso vorbereitet wie Spaghetti mit Tomatensoße. Erste Kuchenspenden für den Nachmittagskaffee waren ebenfalls schon abgegeben worden. Die Kasse war besetzt und bereit für die ersten Gäste. Die Eine-Welt-Gruppe Hirschberg hatte ihren Verkaufsstand mit Schokolade, Tee, Kaffee und anderen Produkten aus fairem Handel aufgebaut. Auch dieser Erlös kommt den 105 Waisenkindern und Jugendlichen zugute, die zurzeit im Ijamido Children’s Home in Ota leben.

Gabi Mihlan-Penk berichtete gegenüber der RNZ, dass die Spendensumme vorrangig in Schulgeld, aber auch in Schuluniformen fließt. Obwohl staatlich anerkannt, erhalte das Kinderheim nämlich keine staatlichen Zuschüsse. Außerdem werde immer wieder Geld benötigt, um Arztkosten, insbesondere für chronisch kranke Kinder, zu begleichen, aber auch für Lebensmittel oder kleine Reparaturen in der Einrichtung oder am Schulbus. "Viele Gäste runden auf. Andere, die nicht am Essen teilnehmen können, haben gezielt für das Projekt an die Evangelischen Kirchengemeinde gespendet", sagte die ehemalige katholische Gemeindereferentin, die sich nach wie vor ehrenamtlich in der ökumenischen Arbeit engagiert, das Solidaritätsessen federführend organisiert hat und sich dabei auf Unterstützung weiterer Helfer aus beiden Gemeindeteams verlassen konnte.

Pfarrerin Tanja Schmidt gab den Gästen anhand aktueller Fotos einen Überblick über den Stand vor Ort im "Ijamido Children’s Home", das 1958 als Waisenhaus gegründet wurde, und zu dem über Irmgard Williams ein direkter Kontakt besteht. In Ota legt man vor allem Wert auf die die Schulbildung der Kinder, damit sie später ein selbstbestimmtes Leben führen können. Das ist vielen gelungen, indem sie einen Beruf erlernt, studiert und Familien gegründet haben.

Im nächsten Jahr wird an gleicher Stelle wieder ein ökumenisches Solidaritätsessen angeboten werden. Dann allerdings für die tansanische Mädchenschule in Kibena, das Projekt der Katholischen Kirchgemeinde.