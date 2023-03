"Unser Ansatz ist, alle Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen zu beraten – und das kostenfrei und sehr unbürokratisch", fügt Blazquez hinzu. Peer-Counseling nennt sich dabei das Konzept, die Beratung von Betroffenen für Betroffene. Die 26-Jährige hat Soziale Arbeit studiert und sitzt aufgrund einer körperlichen Behinderung selbst im Rollstuhl. "Ich weiß also aus eigener Erfahrung, was eine Behinderung bedeuten kann. Das schafft in den Gesprächen eine Grundbasis, ein Vertrauen", betont Blazquez.

Jemand ist nicht einfach nur blind oder taub, vielleicht gibt es Probleme in der Schule oder am Arbeitsplatz, vielleicht kommt es zu einer Diskriminierung aufgrund der Behinderung", sagt Sozialarbeiterin Alba Blazquez über die Vielfalt an Gesprächs- und Beratungsthemen, die von der Beantragung von Leistungen bis zu Fragen rund um Rehabilitation und Teilhabe an Bildung, Arbeit oder dem Leben in der Gemeinschaft reichen.

Auch in der Alten Villa in Leutershausen findet seit nun über einem Monat immer donnerstags eine offene Sprechstunde statt. Vor allem die bürokratischen Hürden, Hilfestellungen beim Beantragen und Ausfüllen von Formularen sind Thema. Manchmal geht es den Betroffenen aber auch einfach nur darum, ihr Herz auszuschütten.

Von Marco Partner

Hirschberg. Eine unabhängige Beratung für Menschen mit Behinderungen, intensive Gespräche mit Experten, die selbst schon ihre Erfahrungen mit Beeinträchtigungen im Alltag gesammelt haben. Um ihr Angebot zu erweitern und die Wege zu verkürzen, hat die EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) zum Jahresbeginn neben der Hauptstelle in Heidelberg vier Außenstellen im Rhein-Neckar-Kreis geschaffen.

Ausweise für eine Eingliederungshilfe, Rückfragen zum Schwerbehindertenrecht, der Antrag zu einer Erwerbsminderungsrente, der Anspruch auf Nachteilsausgleiche: Die Liste an Papieren, durch welche sich Menschen mit Behinderungen durchkämpfen müssen, ist lang. "Aber Behinderungen sind auch mit gesellschaftlichen Themen verbunden.

"Wir sind Experten in eigener Sache und haben alle persönliche Erfahrungen. Wenn man selbst schon Formulare ausgefüllt hat, kann man auch andere anders beraten. Wir leben dieses Thema", sagt auch Kirstin Ehrhardt. Die 59-Jährige ist Mutter eines behinderten Sohnes und eigentlich von Haus aus Juristin.

Seit fünf Jahren leitet sie jedoch die EUTB-Beratung in Heidelberg. "Diese unabhängigen Beratungsangebote wurden 2018 nach der Reform des Bundesteilhabegesetzes deutschlandweit geschaffen. Man hat gemerkt, dass es mit den Rechten für Menschen mit Behinderungen eben nicht so einfach ist", erklärt sie.

"Unabhängig" sei die Beratungsstelle deshalb, da sie nicht wie sonst an Leistungsträger gebunden ist. "Wir sind keine Behörde und wollen ganz auf die Bedürfnisse der Ratsuchenden eingehen. Was will ich? Was brauche ich? Wir nehmen uns Zeit und haben keine getakteten Termine", erläutert Ehrhardt.

Ganz wichtig sei aber auch die Selbstbestimmung. Somit stehen die EUTB-Initialen inzwischen auch für "Ernstnehmen", "Unterstützen", "Türen öffnen" und "Begleiten" – und aus einer Idee ist inzwischen eine feste Form geworden.

Wie vielfältig die Aufgaben sind, wird mit Blick auf die Altersspanne klar: "Sie reicht im Grunde vom ungeborenen Kind bis zu Senioren über 90", verdeutlicht Ehrhardt. Gerade bei "Lebensübergängen", beim Wechsel vom Kindergarten in die Schule, dem Einstieg in den Beruf oder auch in die Rente sei eine Beratung oftmals wichtig.

Da viele Behinderungen auch ein "Armutsrisiko" darstellen, spielt auch die finanzielle Sicherheit eine große Rolle. Und auch zu "unsichtbaren" Behinderungen gibt es Beratungen und ein offenes Ohr, etwa zu Autismus oder auch das neue Phänomen von Long Covid.

Finanziert wird die Beratung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, und wurde nun dank einer Weiterbewilligung und sieben Jahre verlängert. "Deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, stärker in die Region zu gehen und das Team aufzustocken", verrät Ehrhardt. Um auch räumlich eine Nähe zu schaffen, gibt es seit Jahresbeginn Außenstationen in Schwetzingen, Walldorf, Neckargemünd und Hirschberg.

Seit zwei Jahren gehört Alba Blazquez zum Beratungsteam von EUTB Rhein-Neckar, die an das Heidelberger Selbsthilfebüro angedockt ist. Nun ist sie die Ansprechpartnerin in der neuen Außenstelle in Leutershausen.

In den ersten Wochen kamen bereits bekannte, aber auch einige neue Gesichter. "In Hirschberg kennt man die Alte Villa. Sie ist barrierefrei, die OEG ist in der Nähe, und es gibt Parkplätze direkt vor der Tür.

Die Hürde für Ratsuchenden ist somit geringer, für uns ist die Alte Villa ein Super-Standort", erklärt sie. Zuvor wurden bereits Kooperationspartner wie die Pflegestationen, AWO, Kirchenvereine, Frühförderung, Seniorenheim oder Seniorencafé angeschrieben. Und es gab viele positive Rückmeldungen. "Heidelberg war den Leuten meist zu weit weg", sagt Blazquez. Nun aber gibt es ein Beratungsangebot in unmittelbarer Nähe.

Info: Jeden Donnerstag gibt es von 10 bis 12 Uhr eine offene Sprechzeit in der Alten Villa in Leutershausen, Bahnhofstraße 37. Das heißt, jeder kann ohne Termin vorbeikommen. Zwischen 9 und 10 Uhr sowie 12 und 13 Uhr werden zuvor vereinbarte Beratungen durchgeführt. Auch außerhalb dieser Zeiten seien geplante Beratungstermine – persönlich, per Telefon, per Mail oder Zoom möglich. Kontakt: Telefon 06221/161331 oder info@eutb-rnk.de.