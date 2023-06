Weil auch das Auto zu Hause bleiben muss, macht man sich einfach am besten zu Fuß auf den Weg, um an den verschiedenen Ständen kulinarische Köstlichkeiten zu probieren. "Streetfood-Festivals gibt es ja oft mit eingekaufter Bewirtung. Wir haben aber unsere eigenen ortsansässigen Anbieter", sagt Well. "Kurze Wege", nickt Martin Mosetter. Mit dabei sind in der Reihenfolge von Großsachsen nach Leutershausen betrachtet: das Gasthaus "Zur Bergstraße", die Seelenfutter-Manufaktur, der BdS, der Partnerschaftsverein, das Weingut Teutsch, Satchmo Hotdogs, das Bistro "Aubergin" und die Jugendfeuerwehr.

Weil es um die Zeit, in der die "1. Hirschberger Meile" wohl etwas Verwirrung gegeben haben soll, betonen die Veranstalter noch einmal, dass die Meile in der Zeit von 11 bis 18 Uhr geöffnet ist. "Die Straße ist aber von 8 bis 20 Uhr komplett gesperrt – auch für den Fahrradverkehr", teilt der frühere langjährige Leutershausener und Hirschberger BdS-Vorsitzende Andreas Well mit. Es seien aber sowohl in Großsachsen als auch in Leutershausen Fahrradparkplätze eingerichtet.

Hirschberg. Die "1. Hirschberger Meile", die der örtliche Bund der Selbstständigen (BdS) am Samstag, 24. Juni, auf die Beine stellt, hat in mehrfacher Hinsicht etwas Verbindendes. Entstanden sei sie aus den bisherigen Veranstaltungen der früheren beiden BdS-Ortsvereine, wie Vorsitzender Johannes Teutsch der RNZ gegenüber erklärt. Im Zuge des Zusammenschlusses habe man ein "ortszusammenführendes" Fest feiern wollen und deshalb als Standort die Obere Bergstraße gewählt, die die beiden Ortsteile vereint. Nicht zuletzt findet das Ganze auch noch am Partnerschaftswochenende statt, an dem Hirschberg seine langjährige Freundschaft mit Brignais, Niederau und Schweighouse hochleben lässt.

Von Nicoline Pilz

Bei Markus Kunkel und Armin Schlager kann man Fahrräder und Tretroller testen. Wer sich ausruhen oder einfach gemütlich essen möchte, der kann Platz nehmen an der langen Tisch- und Bankreihe, die sich entlang des Weinbergs zwischen den Ortsteilen schlängelt.

Um 16 und um 17 Uhr kümmern sich der MGV 1884 und die Sängereinheit um die musikalische Seite der "Hirschberger Meile". Nicht zuletzt sind auf der Strecke Zauberer "Fritzpomm" und das Straßenmusiktrio "Goodlife" aus Heidelberg unterwegs. Angekündigt sind ferner die Kapelle AM und ihr französisches Pendant aus Brignais. "Natürlich dürfen auch sehr gerne weitere Vereine mitmachen", sagt Johannes Teutsch.

Was das Wetter angeht, so hat der BdS sowohl gegen zu viel Sonne, als auch gegen Regen vorgesorgt. "Wir werden Schirme aufstellen – das Ganze findet also bei jedem Wetter statt", sagt Andreas Well. Johannes Teutsch findet, das sei ein "tolles neues Format an neuem Platz". Im Kleinen habe man so etwas vor geraumer Weile ja bereits in der Hölderlinstraße erprobt. Und es soll zugleich auch Werbung für den Hirschberger BdS sein, in Nordbaden der zweitgrößte Ortsverein, wie Markus Kunkel erwähnt. "Wir stehen offen für alle, die bei uns mitmachen wollen", betont Martin Mosetter.