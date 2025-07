Von Heike Warlich

Hirschberg-Leutershausen. Das erste von zwei "Power-Konzerten" mit aktuellen Chart-Hits und Perlen der Popmusik war am Samstag in der Alten Turnhalle in Großsachsen zu hören. "Lange hat es gedauert, bis wir als Hirschberger Chor mit Wohnsitz in Leutershausen den Weg nach ‚driwwe‘ gefunden haben", meinte Michael Lang, Vorsitzender der Sängereinheit