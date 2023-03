Am 27. März fand das erste Treffen zum Kennenlernen der Ehrenamtlichen statt. Viele motivierte Menschen fanden sich zusammen, um die Idee des Cafés nun in die Tat umzusetzen. Es wird künftig mindestens 50 Menschen im Inneren Platz bieten, zwischen zehn und 50 draußen. Geöffnet sein wird es sonntags und montags von 14 bis 18 Uhr. Montags sind laut Klaus ausdrücklich auch Gruppen willkommen, beispielsweise Vereine. Für die Kleinen wird es eine Kinderspielecke geben. Im Café können die Besucher Kuchen, Kaffee und Getränke genießen. Den Kuchen beziehen die Ehrenamtlichen zunächst vom Hofcafé Reisig, "aber perspektivisch wollen wir selbst backen", kündigt Philipp Klaus an. Den Fair-Trade-Kaffee erwerben sie über die Eine-Welt-Gruppe. Und nur am Eröffnungstag gibt es auch Wein vom Weingut Teutsch.

Nach gut anderthalbjähriger Vorbereitungsphase im Rahmen der sogenannten Zukunftswerkstatt "Wir in Hirschberg" haben engagierte Bürger mit der Gemeindeverwaltung sämtliche Vorbereitungen erledigt. "Und die Resonanz ist gut", freut sich Philipp Klaus von der AG im RNZ-Gespräch. Es sei erstaunlich, wie viele mitmachen wollen. Gut 20 Ehrenamtliche gehören dem Team an, weitere sind natürlich willkommen, gerne auch jüngere, wie Klaus betont. Auch die Anschubfinanzierung ist gesichert. Laut Klaus setzt sich diese aus Geldern der Gemeindeverwaltung und Sachinvestitionen seitens der Heimstiftung zusammen. Außerdem hofft die AG noch auf Unterstützung durch die Bürgerstiftung.

Hirschberg-Großsachsen. Dass die Zukunftswerkstatt keineswegs als Papiertiger endet , zeigt eindrucksvoll ein Projekt, das jetzt tatsächlich Realität wird: Am Sonntag, 30. April, wird ein "Begegnungsort" in Hirschberg seine Türen öffnen. Es handelt sich um das "Café am Turm" im Seniorenzentrum der evangelischen Heimstiftung im Riedweg 2 in Großsachsen. Schon ein paar Jahre ist das Café nicht mehr in Betrieb gewesen, nun haben sich Ehrenamtliche auf Initiative der Arbeitsgruppe (AG) "Begegnungsorte" zusammengefunden und rufen es wieder ins Leben.

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Dass die Zukunftswerkstatt keineswegs als Papiertiger endet, zeigt eindrucksvoll ein Projekt, das jetzt tatsächlich Realität wird: Am Sonntag, 30. April, wird ein "Begegnungsort" in Hirschberg seine Türen öffnen. Es handelt sich um das "Café am Turm" im Seniorenzentrum der evangelischen Heimstiftung im Riedweg 2 in Großsachsen. Schon ein paar Jahre ist das Café nicht mehr in Betrieb gewesen, nun haben sich Ehrenamtliche auf Initiative der Arbeitsgruppe (AG) "Begegnungsorte" zusammengefunden und rufen es wieder ins Leben.

Nach gut anderthalbjähriger Vorbereitungsphase im Rahmen der sogenannten Zukunftswerkstatt "Wir in Hirschberg" haben engagierte Bürger mit der Gemeindeverwaltung sämtliche Vorbereitungen erledigt. "Und die Resonanz ist gut", freut sich Philipp Klaus von der AG im RNZ-Gespräch. Es sei erstaunlich, wie viele mitmachen wollen. Gut 20 Ehrenamtliche gehören dem Team an, weitere sind natürlich willkommen, gerne auch jüngere, wie Klaus betont. Auch die Anschubfinanzierung ist gesichert. Laut Klaus setzt sich diese aus Geldern der Gemeindeverwaltung und Sachinvestitionen seitens der Heimstiftung zusammen. Außerdem hofft die AG noch auf Unterstützung durch die Bürgerstiftung.

Ein gespendeter Baum wurde bereits auf dem Platz vor dem Café eingepflanzt, der Businessplan ist geschrieben. Tische und Stühle sind bestellt, schildert die AG "Begegnungsorte" den aktuellen Stand in einer Pressemitteilung. Auch die Schürzen – genauer: Vorbinder – seien auf dem Weg.

Kaffee, Kuchen und Kinderspielecke

Am 27. März fand das erste Treffen zum Kennenlernen der Ehrenamtlichen statt. Viele motivierte Menschen fanden sich zusammen, um die Idee des Cafés nun in die Tat umzusetzen. Es wird künftig mindestens 50 Menschen im Inneren Platz bieten, zwischen zehn und 50 draußen. Geöffnet sein wird es sonntags und montags von 14 bis 18 Uhr. Montags sind laut Klaus ausdrücklich auch Gruppen willkommen, beispielsweise Vereine. Für die Kleinen wird es eine Kinderspielecke geben. Im Café können die Besucher Kuchen, Kaffee und Getränke genießen. Den Kuchen beziehen die Ehrenamtlichen zunächst vom Hofcafé Reisig, "aber perspektivisch wollen wir selbst backen", kündigt Philipp Klaus an. Den Fair-Trade-Kaffee erwerben sie über die Eine-Welt-Gruppe. Und nur am Eröffnungstag gibt es auch Wein vom Weingut Teutsch.

"Wir mussten nicht den Pinsel schwingen, und auch die Infrastruktur war schon da", schildert Klaus die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung. Ein paar Umbauarbeiten übernimmt die Heimstiftung selbst, Einrichtungsgegenstände werden ebenfalls von ihr und teilweise auch durch die AG mit den Mitteln der Verwaltung angeschafft. Geplant ist noch, historische Ortsansichten als Drucke an den Wänden aufzuhängen.

Solange das Café von Ehrenamtlichen betrieben wird, sollen die Einnahmen in erster Linie zur Refinanzierung des Cafés eingesetzt werden, ein Gewinn würde einem guten Zweck zugeführt. "Eventuell könnte irgendwann die Heimstiftung wieder Träger werden", sagt Klaus.

Jetzt freuen sich aber alle erst mal auf die Wiedereröffnung des Cafés, die am 30. April mit einem kleinen Unterhaltungsprogramm gefeiert wird. Es gibt Musik, Waffeln, Luftballon-Tiere und Malkreide für die Kinder. Die letzten Vorbereitungen bis zum Eröffnungssonntag laufen auf Hochtouren. Und natürlich freuen sich die Ehrenamtlichen, wenn die Hirschberger das Café auch zahlreich besuchen werden.

Info: Eröffnung des "Cafés am Turm", Riedweg 2, in Großsachsen am Sonntag, 30. April, von 14 bis 18 Uhr mit Programm. Wer die Ehrenamtlichen beim Cafébetrieb unterstützen möchte, meldet sich am besten via Mail an wirinhirschberg-begegnungsorte@gmx.de.