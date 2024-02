Hirschberg-Großsachsen. (ans) Wenn man mit Norbert Thünker ins Gespräch kam, dann konnte man tiefsinnige Gespräche führen und diskutieren, aber dank seines mitunter trockenen Humors auch herzlich lachen.

Nun ist der in Hirschberg so engagierte Familien- und Vereinsmensch am 3. Februar im Alter von 82 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Er konnte im Kreise seiner Lieben friedlich daheim einschlafen, bis zuletzt kümmerte sich seine Frau Gisela rührend um ihn.

Noch wenige Tage vor seinem Tod sang sein Sohn Thomas gemeinsam mit ihm. Neben ihm hinterlässt er seine Frau, eine Tochter und sechs Enkelkinder.

Auch sein großer Freundeskreis wird ihn vermissen. Norbert Thünker war vielfältig engagiert: So war er Mitglied beim MGV Hohensachsen und beim MGV Sängerbund Großsachsen.

Bei Letzterem war er von 2003 bis 2006 Vorsitzender und war zudem einst Vize-Dirigent. Auch sonst schätzte er die Musik und spielte gerne Klarinette. Zudem war er sportlich aktiv, nahm in jungen Jahren an den Hochschulmeisterschaften im Rudern bei, spielte später Tennis beim Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen, fuhr gerne Ski und war Träger des Goldenen Sportabzeichens.

Auch engagierte er sich beim Partnerschaftsverein und war dort Kassenprüfer. Gemeinsam mit seiner Familie pflegte er einen engen Austausch mit Freunden aus Brignais.

Seine Frau lernte er in Bad Godesberg kennen und lieben, wo er am 20. Juli 1941 geboren wurde; im August 1967 heirateten die beiden.

Norbert Thünker studierte und promovierte an der Technischen Hochschule Aachen und arbeitete dann bei Heidelberger Druckmaschinen, wo er als Leiter der Rechentechnik tätig war. Durch und durch Familienmensch, entschloss er sich, die Altersteilzeit zu nutzen.

Thünker, CDU-Mitglied, war politisch interessiert und engagiert. Er brachte sich auch mit seinem Sachverstand gerne in der Gemeinde ein. So stand er beispielsweise Bürgern beim zweigleisigen Ausbau der Linie 5 als Baustellenbeauftragter für Fragen zur Verfügung.

Und so war er vielen Hirschbergern bekannt, was sich auch in vielen lieben Worten an die Hinterbliebenen widerspiegelt. Die Beisetzung findet am Montag, 19. Februar, um 14 Uhr, auf dem Friedhof in Großsachsen statt.