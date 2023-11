Hirschberg-Großsachsen. (pau) Einzelstücke und Klein-Serien: Wenn Jana Kreis ihre Töpferscheibe in Rotation versetzt, dann entstehen kleine und große Unikate. Kunst mit Liebe, Fingerspitzengefühl und Leidenschaft, die man nun auch in ihrem eigenen Laden in Großsachsen kaufen kann.

"Es war schon immer mein liebstes Hobby. Die ganze Zeit habe ich es neben meinem Hauptjob betrieben, doch jetzt wird sich alles ändern." Diese Entscheidung kam leider sehr schmerzlich. Denn durch einen Krankheitsfall in der Familie wurde die dreifache Mutter an die eigene Vergänglichkeit erinnert. "Man sollte jeden Tag voll auskosten, das Leben genießen, im Hier und Jetzt. Tun, was man eben gerne mag."

Von den eigenen Lieben gab es dafür schon immer Verständnis und Unterstützung, aber Kreis hat lange gebraucht, bis sie bereit war, die Sicherheit ihres Berufs in der Sachbearbeitung einer Krankenkasse aufzugeben. "Mein Mann ist schon selbstständig, und eigentlich braucht es da einen Part, bei dem alles geregelt ist", sagt Kreis.

Doch weil sie das Arbeiten mit Ton und Porzellan einfach liebt, stürzt sie sich nun in das Wagnis "Eigener Laden". Immer dienstags von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 13 Uhr hat sie in der Breitgasse 20 geöffnet. "Wann immer ich aber in meiner Werkstatt bin, werde ich einen Aufsteller rausstellen und die Tür öffnen", kündigt sie an. Jana Kreis plant, dass das recht häufig der Fall sein wird. Außerdem seien Terminvereinbarungen möglich.

Auch Workshops will die Künstlerin geben. So kam sie einst zu ihrer Leidenschaft. "Das Arbeiten mit der Drehscheibe hat mich schon immer fasziniert", sagt die 50-Jährige. An der Freizeitschule in Mannheim-Neckarau wurde sie einst fündig, belegte einen Drehkurs. Und das sei ziemlich gut gewesen. "Denn am Anfang stellt man sich natürlich schon noch sehr ungeschickt an.

Das Schöne ist: Man sieht dann, dass es den anderen auch so geht." Doch Kreis’ Ehrgeiz war geweckt. Von Gatte Matthias gab es vor rund 15 Jahren die erste eigene Drehscheibe. Seither besucht Kreis regelmäßig Kurse, vor allem im Westerwald – denn dort sei das Handwerk ein "ganz großes Ding" und es gebe viele talentierte Menschen.

Sicher, Jana Kreis gesteht, es hätte in der Vergangenheit durchaus bessere Zeiten gegeben, sich selbstständig zu machen. Aber Sicherheit habe man ja nie. "Ich glaube an das, was ich tue, und ich gebe alles, damit meine Kunden zufrieden sind. Lieferengpässe gebe es bei den Materialien zum Glück auch nicht. Der Ton stammt ebenfalls aus dem Westerwald.

Was allerdings zu Buche schlage, das seien die Energie- und damit Brennkosten. Denn damit die fertigen Werke robust eingesetzt werden können, Spülmaschinen geeignet sind und den Alltag überstehen, muss Kreis sie zweimal in den Ofen schieben. "Also packe ich den jetzt so voll wie noch nie", berichtet sie. Bei 1250 Grad härtet dann aus, was sie geformt hat. "Und dann steigt die Spannung, bis man die Luke wieder öffnet und sehen kann, was man da mit den eigenen Händen geschaffen hat."

Vielleicht geht Kreis auch deshalb so in ihrem Hobby auf – weil es sich vom theoretischen und abstrakten Job im Büro so sehr unterscheidet. "Ich habe einfach gemerkt, dass mich das glücklich macht. Und dieses Glück will ich mit den Menschen teilen." Gerne erledigt Kreis in diesem Rahmen auch Auftragsarbeiten. Etwas Vorlaufzeit sollte man aber einkalkulieren. Wer sich von der Künstlerin und ihren Werken ein Bild machen möchte, der ist am Samstag, 4. November, in ihre Werkstatt eingeladen. Da feiert Jana Kreis in ihrem Keramikstudio von 10 bis 16 Uhr Eröffnung.

Ort des Geschehens

Info: www.keramikstudio-kreis.com