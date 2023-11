Hirschberg-Großsachsen. (wabra) Er hat den Odenwaldklub Großsachsen geprägt wie kaum ein anderer: Nun ist Ehrenvorsitzender Erwin Naß im Alter von 91 Jahren verstorben.

Naß, der in Mannheim 1932 geboren wurde, ist in Leutershausen zusammen mit seiner Schwester aufgewachsen. Nach dem Besuch der Volksschule trat er bei den "Hommelwerken" in Mannheim als Werkzeugmacher eine Lehre an. Viel Freude hatte er an seinem Beruf, denn er war schon immer ein Praktiker und Tüftler. Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Lehre entschloss er sich, ein Maschinenbaustudium an der Ingenieurschule Mannheim anzuschließen. Nach seinem erfolgreichen Examen ging er wieder zu seinem Unternehmen zurück und arbeitete hier als Betriebsingenieur.

Die Verlegung seiner Betriebsabteilung nach Schwenningen 1975 nahm er zum Anlass, den Job bei den "Hommelwerken" aufzugeben und zur Firma AEG-Sensorsysteme nach Weinheim zu wechseln. Dort war er als technischer Leiter und Prokurist bis zum Eintritt in den Ruhestand 1993 tätig. Nach seiner Heirat mit Ehefrau Rita im Jahr 1957 zog er nach Großsachsen. Hier fand er gleich Anschluss beim MGV Sängerbund als Chorsänger. Bis 1964 stand er in den Reihen der Aktiven und war einige Jahre Schriftführer.

Auch beim katholischen Kirchenbauverein Großsachsen, dessen Mitbegründer und Vorstandsmitglied er ab 1962 war, übernahm er die Verantwortung für die Finanzen. Beim Bau der Christkönigskirche half er aktiv tatkräftig mit. Dass Wandern fit hält, wusste auch Erwin Naß. Als Freund der Natur trat er 1965 dem Odenwaldklub Großsachsen bei. Hier war er nicht nur ein eifriger Wanderer, sondern er übernahm ab 1975 beim OWK Großsachsen Verantwortung als Erster Vorsitzender.

Viele positive Impulse gingen von ihm während seiner 30-jährigen Vorstandsarbeit aus. Eine besondere Leistung vom OWK unter Erwin Naß war die Spendenaktion zum Erhalt des alten Großsachsener Dorfbrunnens in der Breitgasse. Für die Restaurierung startete der OWK eine Sammelaktion. Letztlich konnten hierfür im Jahr 2000 insgesamt 40.000 DM zur Verfügung gestellt werden.

Mit gepacktem Rucksack unternahm Erwin Naß mit seiner Frau, den Mitgliedern und Freunden überall Touren in klassischen deutschen Wandergebieten. 2005 beendete er seine Tätigkeit als Erster Vorsitzender beim OWK. Auch danach hielt der passionierte Wandersmann seinem Verein die Treue. Der Gesamt-Odenwaldklub dankte dem langjährigen Vorsitzenden mit dem goldenen Ehrenzeichen.

Der Ortsverein würdigte 2005 in einer Feierstunde seine Leistungen und ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden. Naß liebte zudem den Kegelsport, dem er 35 Jahre allwöchentlich nachging. Politisch hatte er seine Heimat bei der CDU.

Gefragt war sein Rat auch bei der Raiffeisenbank Badische Bergstraße Hirschberg, heute Volksbank Kurpfalz. Hier war er nicht nur Mitglied, sondern von 1971 bis 1998 auch Aufsichtsrat und trug in verschiedenen Ausschüssen Verantwortung. Für sein ehrenamtliches Engagement und Wirken wurden ihm in seinem Leben zahlreiche Ehrungen nicht nur von seinen Mitgliedsvereinen zuteil.

1989 zeichnete ihn der Badische Genossenschaftsverband mit der silbernen Ehrennadel. 1995 wurde er zum "Gassenfest-Ehrenrat" h.c. ernannt. 1998 durfte er die höchste Auszeichnung des Genossenschaftsverbandes, die Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Plakette, entgegennehmen.

Darüber hinaus wurde er vom Sängerbund und dem Turnverein "Germania" für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Das Land Baden-Württemberg würdigte ihn 1995 mit der Verleihung der Landesehrennadel und die Gemeinde mit der Verleihung der Verdienstmedaille in Gold.

Die Beisetzung von Erwin Naß findet am Donnerstag, 23. November, um 14 Uhr auf dem Großsachsener Friedhof statt.