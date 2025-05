Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Schon vor Beginn der Feier am Freitagmorgen sausen die Kinder begeistert den Berg mit den neuen Hackschnitzeln, die später verteilt werden sollen, rauf und runter. Der herrlich idyllische Awo-Waldkindergarten am Kohlbach feiert sein zehnjähriges Bestehen. Mit "Dumba, dumba"-Gesang und dem "Waldkindergarten-Lied" stimmen sich Kinder, Eltern, Ehrengäste und Erzieher am Bauwagenplatz auf den Tag ein.

Einrichtungsleiterin Susann Lammer macht deutlich, was die aktuell 25 Kids für wertvolle Fähigkeiten und Erfahrungen hier mitnehmen. "Sie lernen Achtsamkeit und Verantwortung, sie erleben die Jahreszeiten hautnah, sie stärken ihr Selbstbewusstsein beim Klettern auf Bäume." Kurzum: Sie erfahren hier Bildung fürs Leben. "Was man als Kind lieben lernt, schützt man auch später", macht Lammer einen wesentlichen Aspekt deutlich.

Das kann Bürgermeister Ralf Gänshirt nur bestätigen: So habe eine Rathaus-Mitarbeiterin, die zwei Kinder im Waldkindergarten hatte, erzählt, dass diese sie immer mal wieder auf Pflanzen hinwiesen, die unter Naturschutz stünden und die man deshalb nicht pflücken dürfte.

Gänshirt kann sich noch gut an die Anfangszeit des Waldkindergartens erinnern. Da sei er nach dem Votum des Gemeinderats mit der heutigen Familienbüro-Leiterin Tina Raupp die Umgebung abgelaufen und habe nach einem geeigneten Platz für den Kindergarten gesucht. Übrigens mit einem Maßband, das sie sich vom Platzwart des Sportzentrums geliehen hatten.

Wenn er sehe, wie viel Fläche der Waldkindergarten heute einnimmt, dann seien sie damals schon recht blauäugig gewesen, findet der Bürgermeister. Die Einrichtung sei damals mit zwei Bauwagen gestartet und verfüge heute über vier. Schlafplätze, Küche und Aufenthaltsbereich müssen ja auch untergebracht werden.

Vor allem aber lockt der Außenbereich mit Kletternetz, Schaukeln und Sandelbereich, wobei die Einrichtung erst kürzlich mit den Kindern einen neuen gebaut hat. Aus dem Waldkindergarten sei ein "Abenteuerspielplatz par excellence" geworden, fasst Gänshirt "die zehnjährige Erfolgsgeschichte" zusammen. Sein Dank gilt auch der Awo, die diese Einrichtung ermöglicht.

Auch die Awo Rhein-Neckar ist der Gemeinde wiederum dankbar für die Zusammenarbeit, wie Geschäftsführer Daniel Winz betont. Für sie sei der Waldkindergarten ein "besonders wichtige Angebot". "Wir freuen uns schon auf die nächsten zehn Jahre", betont Wirz und überreicht mit seinen Mitarbeitern gleich noch ein paar Geschenke: nämlich Schubkarren in niedlicher Kindergröße. Von der Gemeinde gibt’s die dazu passenden Schaufeln und Rechen.

Die Eltern haben den Kindern einen großen Wunsch finanziert: eine Nestschaukel. Für den Elternbeirat betont Anna Raiber, dass sie sehr dankbar für diesen schönen Ort seien. "Wir müssen am Wochenende nicht Waldbaden gehen, weil unsere Kinder das jeden Tag haben."

Ort des Geschehens

Bevor dann Eltern, das achtköpfige Kindergartenteam, die Kinder selbst und der Bürgermeister die Hackschnitzel verteilen und zwei Bauwagen mit Holzlasur streichen – im Rahmen eines "Helfertags" – können sich alle erst mal an einem liebevoll hergerichteten Buffet stärken. Und mit alkoholfreiem "Waldchampagner" oder Kräuterlimonade, für die die Kinder die Zutaten im Wald selbst gesammelt haben, auf die Einrichtung anstoßen.