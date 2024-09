Hirschberg-Großsachsen. (dani) So ärgerlich es ist, wenn nachts um vier laute Musik durch die Nachbarschaft dröhnt: "Irgendwie hatte sie doch was Gutes", resümierte Susanne Tröscher, die gemeinsam mit ihrem Mann Arnulf Inhaberin des Kurpfälzer Zollhofs in Großsachsen ist. Denn als Polizisten am frühen Samstagmorgen wegen Ruhestörung in ihre Eventlocation an der B 3 gerufen wurden, nahmen sie eine starke Rauchentwicklung wahr und verhinderten Schlimmeres, indem sie zur rechten Zeit am rechten Ort waren.

Die von den Beamten alarmierte Freiwillige Feuerwehr Hirschberg rückte mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften aus. "Als wir eintrafen, stand die Küche in Vollbrand. Die Flammen schlugen aus den Fenstern", berichtete Kommandant Peter Braun der RNZ.

Zwei Trupps hätten den Innenangriff gestartet und das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht, sodass es nicht auf das restliche Gebäude übergriff. Zur Unterstützung kamen Kameraden aus Weinheim mit insgesamt vier Fahrzeugen, darunter eine von Braun zur Unterstützung angeforderte Drehleiter sowie ein Löschfahrzeug.

An diesem Abend feierten junge Leute im Gewölbekeller einen 18. Geburtstag. "Die Party war fast zu Ende", berichtete Tröscher, die selbst um kurz nach vier vor Ort war. Nur noch zehn Personen befanden sich zu Beginn des Einsatzes im Keller. Sie hatten eine Nebelmaschine angeschaltet, sodass sie den Rauch nicht bemerkten. Und auch die Brandmelder hörten sie erst, als die Polizei bereits eingetroffen war. Diese evakuierte die Gäste unverletzt.

"Das Feuer war zügig gelöscht. Das Hauptaugenmerk lag dann auf der Entrauchung", so Braun. Rauch und Ruß hätten großen Schaden angerichtet und sich bis unters Dach des Gebäudes ausgebreitet. Außerdem mussten die Einsatzkräfte nach dem Löschen die wegen der großen Hitze geplatzten Küchenfenster abdichten.

Vergangenes Jahr hatte Tröscher den Brandschützern ihre Location für eine Übung bereitgestellt. "Das hat sich jetzt bewährt", sagte sie, denn dadurch kannten sie den Einsatzort bereits.

Bis etwa acht Uhr war die Feuerwehr vor Ort. Während des Einsatzes waren die B 3 und die Gleise voll gesperrt, ab circa sechs Uhr konnte der Zugverkehr wieder freigegeben werden, wie Braun berichtete. Die Brandursache wird im Moment noch ermittelt, das Haus wurde nach Ende der Lösch- und Aufräumarbeiten von der Polizei beschlagnahmt.

Ein technischer Defekt sei nicht auszuschließen, so der Kommandant, zumal laut Tröscher die Partygäste gar nicht in der Küche waren. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Schaden nach jetziger Schätzung auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

"Die Küche ist total zerstört", sagte Tröscher. Die abgehängte Decke dort musste wegen der Glutnester eingerissen werden, und der Ruß sei überall. "Wir werden alles wieder herrichten, aber das wird dauern", hieß es auf ihrer Facebookseite.

Seit 2017 hätten sie vieles neu gemacht, nun hofft Tröscher auf eine faire Behandlung von der Versicherung. "Vor der Papierflut habe ich Respekt", gab sie zu, zeigte sich aber trotz der Geschehnisse zuversichtlich und versicherte, dass der Kurpfälzer Zollhof wieder öffnen wird.

Hirschberg. (pol/rl/dpa) Zu einem Gebäudebrand in Großsachsen kam es am Samstagmorgen in der Landstraße. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 4 Uhr war eine Streife der Polizei wegen einer gemeldeten Ruhestörung zur Veranstaltungsstätte "Kurpfälzer Zollhof" gerufen worden. Als die Beamten eintrafen, bemerkten sie, dass Rauch aus dem Gebäude quoll. Die Beamten verständigten umgehend die Feuerwehr.

Der Eigentümerin zufolge war das Feuer in der Küche im Erdgeschoss ausgebrochen, während im Keller Jugendliche feierten. Sie hätten den Brand nicht bemerkt. Die zehn Gäste der Veranstaltung konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr konnte das Feuer danach schnell löschen.

Die Brandursache sei noch unklar, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Euro-Bereich. Der Zollhof ist in den Jahren 1726/1727 errichtet worden. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde er umfassend umgebaut.