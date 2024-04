Von Edda Nieber

Hirschberg-Großsachsen. Luftballons, Kuchen, viele Gäste, Musik und gute Stimmung: Für alles, was man für ein gelungenes Geburtstagsfest braucht, hatte das Café am Turm gesorgt, das am Sonntag sein einjähriges Bestehen feierte. Am 30. April vergangenen Jahres eröffnet, wurde der aus der Zukunftswerkstatt-Arbeitsgemeinschaft "Begegnungsorte" hervorgegangene