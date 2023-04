Hirschberg-Großsachsen. (vkn) Das Konzept der "Widda Kerwe" – vom 25. bis 28. August – steht, das Programm ist ausgefeilt. Und die Gemeinde hat ihre volle Unterstützung zugesagt. Am Donnerstag präsentierte das Organisationsteam gemeinsam mit Bürgermeister Ralf Gänshirt Konzept und Programm am Veranstaltungsort. "Wir sind schon ein wenig stolz darauf, was wir auf die Beine stellen konnten", sagte Torsten Frohn vom neunköpfigen Organisationsteam auf dem Parkplatz der Sachsenhalle, dem Ort der Kerwe.

Auf dem angrenzenden Schulhof werden die Familien Blum und Spagerer Fahrgeschäfte und weitere Angebote aufbauen. Die Bereiche von Kerwe und Vergnügungspark werden zwar nah beieinander, aber getrennt sein. Wie bereits berichtet, hat sich um Torsten Frohn und seine Frau Rebecca seit Ende Januar nach und nach ein neunköpfiger Kreis mit Alexandra Koppenhöfer, Anna Krebs, Kai Koppenhöfer, Tanja und Christian Jaitner, Nicolas Barrientos sowie Diana Rauen gebildet, mit dem Ziel, die vor einigen Jahren eingeschlafene Großsaasemer Kerwe wieder aufleben zu lassen.

Bei Bürgermeister Ralf Gänshirt stießen sie mit ihren Bemühungen auf offene Ohren. "Wir haben volle Rückendeckung bekommen", freute sich Frohn über die "tolle Unterstützung". Das bestätigte Gänshirt. "Es ist dringend notwendig, in Großsachsen wieder mehr Leben auf die Straße zu bekommen", meinte er bei der Konzeptvorstellung. Er erinnerte an die großen Feste in Großsachsen in der Vergangenheit, wie die 1200-Jahr-Feier, das Gassefest oder eben die Kerwe. Nach und nach sei alles zu Ende gegangen, ein Sterben auf Raten. Umso mehr freue er sich, dass sich so viele ehrenamtliche Helfer aus dem Ort zur Wiederbelebung der Kerwe zusammenfanden.

Hintergrund > Am Freitag, 25. August, startet die "Widda Kerwe" um 16 Uhr, die offizielle Eröffnung folgt um 18 Uhr mit einem Fassanstich durch einen Gemeindevertreter. Bürgermeister Ralf Gänshirt weilt da im bereits gebuchten Urlaub, wie er bedauerte. Ab 20 Uhr steigt eine Party mit [+] Lesen Sie mehr > Am Freitag, 25. August, startet die "Widda Kerwe" um 16 Uhr, die offizielle Eröffnung folgt um 18 Uhr mit einem Fassanstich durch einen Gemeindevertreter. Bürgermeister Ralf Gänshirt weilt da im bereits gebuchten Urlaub, wie er bedauerte. Ab 20 Uhr steigt eine Party mit DJ Dennis. > Am Samstag, 26. August, geht’s um 13 Uhr los. Von 16 bis 18 Uhr gehört die Kerwe mit dem Kindernachmittag den jungen Gästen. Am Abend sorgt bei der Sommerparty ab 20 Uhr noch einmal DJ Dennis für Stimmung. > Am Sonntag, 27. August, beginnt die Kerwe um 11 Uhr mit dem Frühschoppen. Dazu spielt die Trachtenkapelle Katholische Kirchenmusik (KKM) Ober-Abtsteinbach auf. Am Nachmittag bieten die Landfrauen Großsachsen Kaffee und Kuchen an. Im Vergnügungspark unterhält um 15 und 17 Uhr ein Kasperletheater des Schaustellerbetriebs die jungen Besucher. > Am Montag, 28. August, hat der Vergnügungspark von 14 bis 19 Uhr weiter geöffnet und lädt zum Familientag. vkn [-] Weniger anzeigen

Die Gemeinde werde mit Rat und Tat zur Seite stehen, auch in finanzieller Hinsicht, erklärte der Bürgermeister weiter. Damit ist insbesondere Unterstützung bei der für eine solche Veranstaltung notwendigen Infrastruktur und den Fixkosten gemeint, beispielsweise WC-Wagen, Wasseranschlüsse oder Einrichtung der Stromversorgung. Das Konzept sei seriös kalkuliert. Zur finanziellen Kalkulation gehört ein Spendenkonzept. Ab 250 Euro Spendengeld sind Interessierte mit Banner und Plakat auf der Kerwe vertreten. Zehn Sponsoren hätten sich bereits gemeldet, sagte Frohn auf Nachfrage.

Den von der Gruppe ausgesuchten Platz begrüßte Gänshirt. Die ...