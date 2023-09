Hirschberg-Großsachsen. (ans) Im Artikel zum Baustellenstopp in der Breitgasse (siehe unten) sei leider der Eindruck entstanden, dass die Aufhebung der verkehrsrechtlichen Anordnung des Straßenverkehrsamtes des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis allein in der Verantwortung der ausführenden beziehungsweise der die Baustelle einrichtenden Firma liegt, schreibt die Gemeinde nun in einer Mitteilung. "Wir möchten hiermit hervorheben, dass dies ausdrücklich nicht der Fall ist", betont Bauamtsleiter Rolf Pflästerer.

Die verkehrsrechtliche Anordnung sei von einer Position für die Signalanlage ausgegangen, die für eine solche tatsächlich nicht geeignet sei. Die für die Baustelleneinrichtung zuständige Firma habe den Mangel erkannt und verantwortungsbewusst die Position der Signalanlage geändert, so die Gemeinde. "Leider ergab sich daraus der Umstand, dass die Zufahrt zu den Höfen in der Breitgasse sowie in die Lettengasse bei einem Rückstau nicht mehr gewährleistet wäre." Da eine Ortsbesichtigung durch das zuständige Straßenverkehrsamt in der Kürze der Zeit ebenso wenig erfolgen konnte wie die Neuerteilung einer verkehrsrechtlichen Anordnung, sei der geplante Beginn der Bauarbeiten durch das Straßenverkehrsamt abgesagt worden.

Update: Freitag, 29. September 2023, 14.34 Uhr

Breitgassen-Baustelle wurde falsch eingerichtet

Hirschberg-Großsachsen. (ans) Eigentlich sollte die Breitgasse ab dem Bereich der Lettengasse bis über die Kreuzung Brunnengasse wegen Bauarbeiten seit Montag und noch bis 17. November halbseitig gesperrt sein. Doch am Freitag informierte die Gemeinde darüber, dass sich die Arbeiten verschieben.

Die RNZ hakte bei Bauamtsleiter Rolf Pflästerer nach, woran das liegt. "Die Baustelleneinrichtung, insbesondere die Anordnung der Ampeln, entsprach nicht der verkehrsrechtlichen Anordnung", erläuterte Pflästerer. Die Höfe in der Breitgasse wären nicht mehr anfahrbar gewesen, ebenso wäre die Zufahrt in die Lettengasse durch den Rückstau nicht mehr gewährleistet. "Leider konnte Ende letzter Woche keine kurzfristige Lösung mehr gefunden werden", bedauerte Pflästerer. Einen neuen Termin gebe es noch nicht.

Wie Pflästerer zudem auf Nachfrage mitteilte, habe diesen Fehler die Firma, die für die Baustelleneinrichtung zuständig ist, zu verantworten, "eventuell noch die bauausführende Firma, die den Fehler hätte bemerken können".