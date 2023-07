Hirschberg-Leutershausen. (max) Zu einem vermeintlichen Flächenbrand rückte die Freiwillige Feuerwehr am Mittwochnachmittag aus. Von unterhalb des Wanderparkplatzes Kehrrang stieg dichter Rauch auf, der von der Autobahn und sogar bis Weinheim sichtbar war, wie ein Sprecher der Polizei Mannheim mitteilte.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte dort ein "20 auf 20 Meter großes Gelände auf dem Holz gefällt wurde", berichtete Feuerwehrkommandant Peter Braun. Da es am Hang keine Wasserversorgung gibt, wurden die Wehren in Schriesheim und Weinheim angefunkt, um "wasserführende Fahrzeuge" zu schicken. "Unsere größte Sorge war, dass das Feuer auf den Wald übergreift, was wir zum Glück verhindern konnten", wie Braun sagte.

Kurz darauf kam, nur 800 Meter, weiter eine zweite Einsatzstelle hinzu, an der es ebenfalls brannte. Hierhin konnten die Feuerwehrleute nur zu Fuß und mit einem Fahrzeug des Bauhofs, das Wasser geladen hatte, gelangen. Beide Brände konnten zügig gelöscht werden.

Die Ursache für die beiden Feuer sei unklar, so der Polizeisprecher. Es gebe aber keine Hinweise auf eine Brandstiftung. Dass ein Funkenflug den zweiten Brand ausgelöst haben könnte, sei unwahrscheinlich, so Brand. Sollte es während der Aufräumarbeiten doch noch Hinweise auf Brandstiftung geben, nimmt sich der Brandermittler der Polizei der Sache an.