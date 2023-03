Das könnte wiederum die Wirksamkeit von Kompensationsmaßnahmen noch verbessern, sieht die Verwaltung einen weiteren Vorteil. Sie verhehlt aber auch nicht, dass es durchaus kritische Punkte gibt. So muss die Gemeinde beim Erwerb der Flächen in Finanzierungsvorleistung gehen. Was die kommunale Kasse "erheblich belasten" könne, je nach Größe des Areals. Und dann wollen diese ja auch noch gepflegt werden.

Hirschberg. Ein Ökokonto ermögliche es den Gemeinden, aus einem Engagement für die Kulturlandschaft auch einen Zusatznutzen in Form von Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft zu erzielen. So heißt es in der Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag, 7. März, um 18.30. Wenn es nach der Verwaltung geht, sollte solch ein bauplanungsrechtliches Ökokonto für Hirschberg eingeführt werden, der ATU soll über dessen Einführung entscheiden.

Von Annette Steininger

Bereits 2011 hatte die Gemeinde den ATU über das Thema "Ökokonto" informiert, man hatte aber damals davon abgesehen. Aus Sicht der Verwaltung haben sich die Zeiten nun geändert, Stichwort "Erweiterung des Gewerbegebiets"und eventuelles Neubaugebiet. Allerdings würde dies als Begründung für die Einführung eines Ökokontos der Sache nicht gerecht, findet sie. Schließlich gingen damit weitere Vorteile einher, die vor allem der Natur und Landschaft zugutekämen.

Hintergrund

Unter Ökokonto-Maßnahmen sind naturschutzfachliche Aufwertungsmaßnahmen zu verstehen, die freiwillig und auf Vorrat durchgeführt und später als Maßnahme zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft verwendet werden. Es wird zwischen bauplanungsrechtlichem und naturschutzrechtlichem Ökokonto unterschieden:

Das bauplanungsrechtliche Ökokonto (wie in Hirschberg vorgesehen) ist im Baugesetzbuch geregelt und bezieht sich auf vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für künftige Eingriffe durch die Bauleitplanung von Gemeinden. Es wird von den Kommunen geführt.

Im naturschutzrechtlichen Ökokonto können vorgezogene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Kompensation von später erfolgenden Eingriffen in den Naturhaushalt (zum Beispiel durch Verkehrswegebau, Abbauvorhaben, Baumaßnahmen im unbeplanten Außenbereich) angespart werden. Es wird bei den Unteren Naturschutzbehörden geführt.

Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.

Damit ein Ökokonto umgesetzt werden kann, ist ein aktives Grundstücksmanagement erforderlich: So muss die Gemeinde entweder Areale ankaufen oder aber geeignete Grundstücke vertraglich absichern lassen und sich verpflichten, im Zweifelsfall die Pflegekosten für gewisse Biotoptypen zu übernehmen. Auch können durch solche Konten Naturschutzmaßnahmen gebündelt auf bestimmten Flächen vorgenommen werden.

Das könnte wiederum die Wirksamkeit von Kompensationsmaßnahmen noch verbessern, sieht die Verwaltung einen weiteren Vorteil. Sie verhehlt aber auch nicht, dass es durchaus kritische Punkte gibt. So muss die Gemeinde beim Erwerb der Flächen in Finanzierungsvorleistung gehen. Was die kommunale Kasse "erheblich belasten" könne, je nach Größe des Areals. Und dann wollen diese ja auch noch gepflegt werden.

Die Gemeinde könnte aber schon bald erste Ökopunkte mit der Aufwertung und Erstpflege von Flächen sammeln: So ist die Gemeinde dabei, zusammen mit dem Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK) "Blühende badische Bergstraße" zwei Grundstücke entlang des Blütenwegs, im Bereich des Leutershausener Zinkenbergweg, zu erwerben.

Für die Einführung und die Führung des Ökokontos würde sich die Gemeinde gern Unterstützung von dem durch ILEK bereits bekannten Büro BHM Planungsgesellschaft aus Karlsruhe holen. Der jährliche finanzielle Aufwand hierfür wird auf gut 5000 Euro geschätzt. Der Ausschuss soll auch über die Vergabe an das Büro entscheiden.

Zudem informiert die Verwaltung den ATU über den Stand in Sachen Klimaschutzkonzept. Derzeit erarbeitet ein externer Dienstleister unter anderem eine Potenzialanalyse, in der es zum einen um Einsparpotenziale und zum anderen um mögliche Energieeffizienzsteigerungen geht. Auf Basis dieser Analyse werden dann zwei verschiedene Szenarien aufgezeigt: den aktuellen Trend und die Entwicklung bei großen Klimaschutzanstrengungen.

Danach soll es einen Online-Workshop für Bürger am Mittwoch, 26. April von 18.30 bis 20.30 Uhr geben, bei dem die Ausgangslage in Sachen Klimaschutz betrachtet wird, aber auch Vorschläge für einen Maßnahmenkatalog erarbeitet werden sollen.

Als weiteres Element der sogenannten "Akteursbeteiligung" sind Experteninterviews geplant. Ergänzend soll ein digitaler Briefkasten (klimaschutz@hirschberg-bergstrasse.de) eingerichtet werden, an den die Bürger konkrete Vorschläge schicken können.

Die Verwaltung wird all dies strukturieren und bündeln und es verschiedenen Handlungsfeldern zuordnen. Danach folgt ein Workshop, voraussichtlich Ende Juni, für den Gemeinderat, in dem Leitbilder formuliert und Maßnahmen priorisiert werden sollen.

Weiter geht es in der Sitzung am Dienstag um die Vergabe von Grünpflegearbeiten auf den Friedhöfen, den Spielplätzen und im Gewerbepark für drei Jahre. Die Verwaltung schlägt dem ATU vor, dem Gemeinderat zu empfehlen, den Auftrag an die Firma Grün und Bau aus Eberbach zu vergeben. Sie war unter den sechs Firmen, die wirtschaftlichste Bieterin. Der Preis für die drei Pflegjahre käme auf insgesamt rund 230.000 Euro.