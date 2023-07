Von Meike Paul

Hirschberg-Großsachsen. Goldkehlchen feiern sich und die Gemeinschaft: Mit rund 120 Gästen zelebrierte der MGV Sängerbund am Sonntag in der Alten Turnhalle sein Jubiläum. 150 Jahre – so lange gibt es den Verein schon. Nach der Matinée stand nun das Freundschaftssingen auf dem Plan. Denn die Gesangslandschaft im Raum Hirschberg ist groß, vielfältig und hörenswert.

"Früher haben wir immer große Gesangsfeste gefeiert. Das können wir heute aufgrund der Vereinsstruktur und des Alters nicht mehr", erklärte der stellvertretende Vorsitzende Hans Mayer. Den Geburtstag wollte man trotzdem gebührend feiern. "Nun eben mit den engsten Vertrauten und Gesangsfreunden", so der Redner. Und wie unterschiedlich die verschiedenen Ausrichtungen sind, das wurde nun eindrücklich vorgeführt. Zuvor aber hatten die MGV-Mitglieder Gottesdienst in der Villa Rustica gefeiert. Auch ein gemeinschaftliches Mittagessen stand auf dem Programm.

Begeistert zeigten sich die 120 Gäste in der Alten Turnhalle von der Vielfalt der verschiedenen Gesangsdarbietungen. Foto: Kreutzer

Hans Otto Sacht, Ehemann der Ersten Vorsitzenden Heidi Sacht, erklärte: "Es ist einfach toll, dass die Gemeinschaft gepflegt wird, man sich mit den anderen Chören austauscht und enge Freundschaften pflegt." Rund 40 aktive Mitglieder zählt der Sängerbund zurzeit. Seit 2013 singen Männer und Frauen in einem gemischten Chor. Bis dahin gab es seit Gründung des "Männer-Gesang-Vereins" 1873 immer einen Männerchor.

Doch auch alleine sind die Stimmen noch immer hörenswert. Sopran und Alt erklangen in einer Solo-Darbietung der Frauen. Mit "Heaven is a wonderful place" ging es so überaus beschwingt los. Es folgten "Heimweh" von Freddy Quinn, "Schuld war nur der Bossa Nova" von Manuela und "Kriminal-Tango" von Peter Alexander – alles dargeboten vom gemischten Chor. Die Freunde des MGV 1850 Hohensachsen um Dirigent Volker Schneider präsentierten den "Jäger aus Kurpfalz" und etwas von Santiano. Der Männergesangsverein 1884 Leutershausen ließ modernere Stücke hören wie die James-Bond-Klassiker "Skyfall" von Adele und "For Your Eyes Only" von Sheena Easton sowie "Mackie Messer" aus der Dreigroschenoper. Weiter ging es mit dem gemischten Chor der Sängereinheit Leutershausen, unter anderem mit "Halleluja". Und zum Schluss war der Nostalgiechor mit "Aus der Traube in die Tonne", "Erhebt das Glas" und "Abendfrieden" zu hören.

Da einige Sänger in verschiedenen Formationen dabei sind, standen sie mehrfach auf der Bühne. Man kennt sich, man mag sich, man unterstützt sich – auch gesanglich. Eine Tatsache, die auch seitens der Verwaltung geschätzt wird. So ließ es sich Bürgermeister Ralf Gänshirt nicht nehmen, der Veranstaltung einen Besuch abzustatten. Durchs Programm führte Moderator Karl-Heinz Deppe.

„Schuld war nur der Bossa Nova“ oder auch den „Kriminal-Tango“ ließ das Geburtstagskind, der MGV Sängerbund Großsachsen, am Sonntag erklingen. Foto: Kreutzer

Die Gründung des MGV erfolgte übrigens nach Ende des Deutsch-Französichen Krieges 1870/71. Die Vereine bekamen neue Impulse, wobei sich auch Chorgemeinschaften bildeten. In Großsachsen ging die Anregung vom "Sängerclub" aus. Mitglieder dieser Gruppe und weitere am Chorgesang interessierte Bürger gründeten am 25. März 1873 den MGV Sängerbund. 35 Männer legten den Grundstock für eine lange Tradition. 1877 konnte der Verein seine Fahne weihen.

"Wir halten die Tradition und das Vermächtnis in Ehren", so Mayer. Ohne Verbündete sei ein mittagfüllendes Programm aber recht schwierig. Umso schöner daher, dass die einzelnen Gruppierungen unterschiedliche Gesangsrichtungen pflegen. Mal deutsch-, mal englischsprachig. Mal klassisch, traditionell, dann moderner. Wer Interesse hat, dem Traditionsverein beizutreten, ist zur Singstunde donnerstags um 19 Uhr im Anbau der Alten Turnhalle willkommen.