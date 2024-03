Von Annette Steininger

Hirschberg. Das Ziel der Freien Wähler für die Kommunalwahl am 9. Juni ist klar: Sie wollen wieder stärkste Fraktion im Gemeinderat werden, wie sie am Donnerstag der Presse erläuterten. Auch das Wahlkampfmotto steht: "Hirschbergs starke Mitte" lautet es, erklärten Vorsitzende Katharina Goss-Mau und der FW-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Werner Volk. Aktuell haben die Freien Wähler fünf Sitze im Gremium und sind damit hinter der GLH zweitstärkste Fraktion.

"Ich freue mich, dass wir wieder eine sehr gute Liste zusammengestellt haben", sagte Peter Johe, der im Gasthaus "Zur Bergstraße", unterstützt von den Beisitzern Reiner Kolb und Manuela Pietsch, den Wahlausschuss leitete. Unter den 18 Kandidaten finden sich viele bekannte Namen wieder, auch diejenigen der amtierenden fünf Gemeinderäte. Angeführt wird die Liste von Werner Volk, der seit 25 Jahren im Gemeinderat sitzt und in zahlreichen Vereinen aktiv ist.

"Wir stehen für Realpolitik", betonte der Obstbaumeister und konnte sich ein paar Seitenhiebe gegen GLH und SPD nicht verkneifen. "Wir werden nicht gleich eine Heizung in der Alten Schule in Großsachsen ausbauen, die noch funktioniert. Jetzt wurden ja die Rohre gedämmt." Auch den Parkplatz an der Schillerschule werde man nicht umfassend sanieren, solange man nicht einmal weiß, was man mit dem Gebäude macht, betonte Volk. Auf ihn folgt auf der Liste Jörg Mayer. Dem Gemeinderat und Feuerwehrmann macht die Arbeit im Gremium Spaß – "meistens", wie er schmunzelnd hinzufügte. "Wir haben in den letzten Jahren große Projekte angestoßen, die ich gern mitverwirklichen würde."

Den Sprung in den Gemeinderat würde auch die Vorsitzende der Freien Wähler, seit zwei Jahren im Amt, gern schaffen. Goss-Mau (Platz 3) konnte schon als beratendes Mitglied im Ausschuss für Technik und Umwelt "Gremienluft" schnuppern. Ihr liegen die Familien- und Bildungspolitik sowie die Vereine am Herzen. Außerdem ist ihr wichtig, dass Leutershausen und Großsachsen "langsam, aber sicher" Hirschberg werden.

Auch berufsbedingt sind für Gemeinderat und Architekt Bernd Kopp (Platz 5) "technische Themen" sein Steckenpferd. Auf die Fahne schreibe er sich die Änderung der Gaubensatzung. Er findet es wichtig, dass nun die Bebauungspläne angegangen werden, um beispielsweise den Ausbau des Dachgeschosses zu erleichtern.

Und er will die Rückstufung der Gestaltungssatzung zur Empfehlung erreichen, weil sie nicht nur den Architekten, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern das Leben schwer mache. "Sie werden damit gegängelt." Man müsse mehr auf die Bürgerinnen und Bürger vertrauen. Für Susanne Johe-Kolb (Platz 6) ist das Ehrenamt "extrem wichtig", denn: "Davon lebt eine Gemeinde." Der Partnerschaftsverein ist für die in vielen Vereinen Engagierte "ein wesentliches Thema", leiste er doch einen besonderen Beitrag zur Völkerverständigung, was gerade in der heutigen Zeit wichtig sei. Durch ihr Engagement bei den Freien Wählern und ihre Tätigkeit als beratendes Mitglied im Verwaltungsausschuss habe sie schon tiefe Einblicke in die Kommunalpolitik gewinnen können.

Sie schloss ihren mit viel Applaus bedachten Beitrag mit einem flammenden Appell, zur Wahl zu gehen, sich als "demokratische Mitte" zu verbünden, um zu verhindern, dass ausländerfeindliche und rechtsextremistische Parteien Hass und Rassismus verbreiten.

Gemeinderat Christoph Kiefer (Platz 7) ist eine "Realpolitik nach Maß und Ziel für Hirschberg" wichtig, seine Schwerpunkte sind der Haushalt und die Vereine. Wie Kiefer würde auch Timo Pipp (Platz 8) gern dem Gemeinderat angehören. Bei den Freien Wählern fühle er sich sehr wohl, auch weil sie "keine richtige Partei" seien, sondern es ihnen einfach um das Wohl der Gemeinde gehe.

Außer den Genannten stehen viele weitere auf der Liste, die auch durch ihr Vereinsengagement bekannt sind – wie der Vorsitzende der Sängereinheit, Michael Lang (Platz 13), oder der Vorsitzende des Fußballvereins Leutershausen, Benjamin Erdmann (Platz 11). Die Kandidaten kommen genau hälftig aus beiden Ortsteilen, unter den 18 sind zwei Frauen. Sie sind zwischen 20 und 60 Jahre alt.

Die Wahlberechtigten goutierten Kandidaten und Platzierung mit 21 Ja-Stimmen. Es gab eine Nein-Stimme. Nicht mehr gewählt werden mussten die Kandidaten für die Kreistagswahl (RNZ v. 17.2.), aber einige Nicht-Hirschberger unter ihnen stellten sich kurz vor: Elisabeth Schröder, Jule Gramlich und Raoul Schulz aus Dossenheim. Der ursprünglich aus Hirschberg stammende Bürgermeister von Schriesheim, Christoph Oeldorf, erläuterte ebenfalls die Hintergründe seiner Kandidatur.

Den Gemeinderatskandidaten gab Goss-Mau mit einem Augenzwinkern mit auf den Weg: "Wenn Ihr denkt, Ihr habt das Schlimmste geschafft: Jetzt geht’s erst richtig los."