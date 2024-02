Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. In der fünften Jahreszeit gehört die Verleihung von Faschingsorden zu jeder Prunksitzung. Letztlich ist man in den Karnevalskreisen doch stolz darauf, dass dies im Rahmen der närrischen Sitzung vom Sitzungspräsidenten vorgenommen wird. Und jeder, der schon einmal in der Bütt gestanden hat, freut sich, wenn der Vortrag entsprechend