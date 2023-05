Hirschberg. (ans) Ende Oktober 2022 schlossen sich die Türen der beiden innerörtlichen Hirschberger Sparkassen­filialen in der Großsachsener Breitgasse und in der Leutershausener Bahnhofstraße. Dafür eröffnete im "Sterzwinkel" eine neue Zweigstelle. Die RNZ wollte wissen, was inzwischen aus den alten Standorten geworden ist, beziehungsweise wie es weitergeht.

Während sich die Räume in