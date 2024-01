Von Meike Paul

Hirschberg-Großsachsen. Überglücklich und überaus dankbar – das ist Isabella Reisig. Lange hatte die dreifache Mutter gezittert und sich mit Selbstzweifeln geplagt. Ist sie auf dem richtigen Weg? Hat sie den richten Riecher? Doch am Ende vertraute sie auf ihr Bauchgefühl und wurde mit großem Publikumszulauf bei ihrer Event-Erstauflage belohnt. Die "Glühwein-Beats" auf dem Reisig-Hof kamen am Mittwochabend großartig an, und die Menschen feierten ausgelassen eine Afterwork-Party.

Auch Isabellas Schwiegereltern – Karin und Hermann Reisig – waren begeistert. So sehr, dass sich der Hofherr zu einer spontanen Ansprache hinreißen ließ. Mehr noch. Allen Gästen schenkte Hermann Reisig zum Dank ihres Besuches eine Flasche Erdbeer-Secco. Die Afterwork-Party – sie kann nun eine richtige Eventreihe werden. Und das hatte Isabella Reisig insgeheim gehofft.

"Ich bin allen für ihre Unterstützung dankbar. Karin und Hermann, aber natürlich auch meinem Mann Simon und meinen Freundinnen", sagt Reisig. Sie gesteht, dass es zwar ihre Idee, am Ende aber ein Gemeinschaftsprojekt war. Lange hatte sie darüber nachgedacht, aber dann kam die Familienplanung dazwischen. Nun aber hätten die Arbeitskollegen ihr Mut gemacht, es durchzuziehen, sagt Reisig. In einer Mittagspause sei die Idee in einer kleinen Gruppe weiter gereift. Ein Anstoß kam zum Beispiel von Teamleiter Patrick Jantz. Denn Reisig ist Sachbearbeiterin, arbeitet neben Hof und Familie noch in einem Büro.

Von der Firma gab es ebenfalls großen Zuspruch. Viele Freunde und Bekannte waren bei der Party. "Wir sind aber auch glücklich, dass noch andere Menschen den Weg zu uns gefunden haben und hier entspannt in den Feierabend gestartet sind", sagt Isabella. Ihr Schwiegervater Hermann hat für die Verpflegung gesorgt. Am Grill wurde fleißig gebrutzelt. Schwiegermutter Karin half am Ausschank: Es gab Glühwein, Kinderpunsch, Hot-Aperol – aber auch antialkoholische Getränke, Bier und Wein. "Die Getränkeauswahl habe ich mir echt nicht leicht gemacht. Ich trinke selbst auch keinen Alkohol", verrät Isabella. Aber sie wollte den Gästen etwas Besonderes bieten. Über Gin hatte sie nachgedacht, aber der sei beim Stoppelacker-Open-Air nicht ganz so gut angekommen.

In ihrem Arbeitskollegen Daniele Fiorito hatte Isabella Reisig einen DJ für ihr Event gefunden. Als "Code X" ist der mit seinem Bruder Giancarlo vor allem im Mannheimer Jungbusch bekannt und sehr vielseitig an den Turntables. Eigentlich war der Abend mit House-Musik angekündigt, doch der erfahrene Discjockey passte die Musikauswahl der jeweiligen Stimmung an. "Darüber bin ich wirklich sehr froh", so Reisig. Stolz ist sie auf ihr Event.

Da die Organisation für die komplette Familie mit Aufwand verbunden ist, könnte sich Isabella Reisig die Afterwork-Party mittlerweile einmal im Quartal vorstellen. Was im Frühjahr dann für Feierabendlaune sorgen soll, das überlegt sie sich noch. Aber schon jetzt steht fest: "Im Sommer will ich eine Beachparty feiern", verspricht sie. Vielleicht auch auf dem Stoppelacker. Das müsse man sehen. Aber mit Beachmusik und coolen Drinks. Mit Urlaubsstimmung im beschaulichen Hirschberg.

Ihre eigenen Schützlinge hätten mit großer Aufregung der Party entgegengefiebert – beim Sound- und Lichtcheck wurde getanzt und gehüpft. Mit Heizpilzen wurde der Menge eingeheizt. Dass es so frostig kalt war, spielte den Veranstaltern in die Karten. Denn so schmeckte der Glühwein gleich viel besser.