Von Max Rieser

Hirschberg-Großsachsen. Es ist nicht nur das erste Mal seit zehn Jahren, dass es mit der "Widda Kerwe" wieder ein solches Fest in Großsachsen gibt, die Eröffnung am Freitagabend war auch eine Zitterpartie. Für das 15-köpfige Organisationsteam der Interessengemeinschaft (IG) um Torsten Frohn vor allem wegen des durchwachsenen Wetters im Vorfeld.

Für Bürgermeisterstellvertreter Karlheinz Treiber stand aber auch einiges auf dem Spiel: "Man kann 30 Jahre Kommunalpolitik machen, aber wenn man den Fassbieranstich versaut, das vergisst keiner", sagte er merklich nervös.

Am Samstag, 26. August, geht's um 13 Uhr los. Von 16 bis 18 Uhr gehört die Kerwe mit dem Kindernachmittag den jungen Gästen. Zwei Shows gestaltet dabei Mr. Kunterbunt. Zudem wird Kinderschminken angeboten, und es kommt ein Eiswagen. Am Abend sorgt bei der Sommerparty ab 20 Uhr noch einmal DJ Dennis für Stimmung. Am Sonntag, 27. August, beginnt die Kerwe um 11 Uhr mit dem Frühschoppen. Dazu spielt die rund 30-köpfige Trachtenkapelle Katholische Kirchenmusik (KKM) Ober-Abtsteinbach auf. Am Nachmittag bieten die Landfrauen Kaffee und Kuchen an. Im Vergnügungspark unterhält um 15 und 17 Uhr ein Kasperletheater die Besucher. Am Montag, 28. August, hat der Vergnügungspark auf dem Schulhof von 14 bis 19 Uhr weiter geöffnet und lädt zum Familientag.

Am Ende waren alle Sorgen umsonst. Der Starkregen vom Vormittag war herrlichem Sonnenschein gewichen und Treiber schaffte den Anstich – wenn auch mit sage und schreibe 37 Schlägen, zwei Zapfhähnen und der Hilfe von FDP-Gemeinderat Tobias Rell. Frohn sagte kurz vor der Eröffnung stolz und sichtlich erleichtert gegenüber der RNZ: "Wir haben eine Menge Schweiß gelassen, aber es hat alles geklappt."

Aber es floss nicht nur Schweiß, denn bei seiner Begrüßung der Gäste geriet Frohn ein ums andere Mal ins Stocken, weil ihn die Emotionen nach wochenlanger Planung, Organisation und letztendlich dem kräftezehrenden Aufbau etwas überwältigten: "Vor allem will ich dem ganzen Team danken", rief er und beantwortete auch gleich eine der drängendsten Fragen, nämlich die, ob es im kommenden Jahr wieder eine "Widda Kerwe" geben werde: "Natürlich, das soll eine langfristige Sache werden", sagte er. Dabei hoffe die Interessengemeinschaft, aus der sich womöglich ein Kerwe-Verein bilden könnte, dass sich noch mehr Helfer für Organisation sowie Auf- und Abbau finden würden.

Der Chef-Organisator bedankte sich auch bei "der Familie Jürgen Gustke" und den anderen Verantwortlichen des "Heisemer" Straßenfestes und der "Heisemer Storchekerwe", die der IG mit Rat und Tat zur Seite gestanden hätten.

Gefragt worden war Frohn vom Moderator der Eröffnung. Hierfür hatte die IG Tobias Becker von den Handballern der SG Leutershausen angefragt, der dieser Aufgabe gern nachkam: "Für mich ist es das verflixte siebte Jahr, in dem ich in Hirschberg als ,Noigeplaggder’ wohne", berichtete er. Da habe er sich Gedanken gemacht, ob vielleicht etwas Unerfreuliches passieren könnte. Doch dass es das erste Mal seit zehn Jahren wieder eine Kerwe im Ortsteil gebe, sei eine "tolle Nachricht" gewesen.

Das fanden auch die Ehepaare Eichler und Strifler, die es sich auf dem Festplatz vor der Sachsenhalle gemütlich gemacht hatten. Sie fanden: "Es war ja auch langsam Zeit, dass es wieder was gibt." Gut sei auch, dass es "die Jugend in die Hand nimmt und wieder so ein Highlight auf die Beine stellt". Schade sei nur, dass es schon am Donnerstagabend, bevor es überhaupt losgegangen sei, Beschwerden von Anwohnern gegeben habe: "Wir wohnen auch hier in der Umgebung, aber wenn es für eine Kerwe mal an einem Wochenende im Jahr etwas lauter ist, dann ist das schon zu verkraften", fanden sie.

Und auch die "Heisemer", waren gekommen: "Aber wir sind nicht neugierig, wir wollen nur mal schauen", sagte der "Kerweschlackl" der Storchenkerwe, Jürgen Gustke. Tobias Rell sagte: "Das muss man unterstützen." So sah es auch Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf, der darauf bestand, kein Leutershausener, sondern Hirschberger zu sein.

Treiber dankte dem kompletten Organisationsteam in seiner Begrüßung sogar namentlich, sagte auch weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu und verlieht seiner Hoffnung Ausdruck, dass aus der "Widda Kerwe, die "Immer Widda Kerwe" wird.