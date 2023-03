Von Annette Steininger

Hirschberg. Der Anbau einer Trainingshalle an die Sachsenhalle ist ein gutes Stück weiter: Der Gemeinderat vergab am Dienstag einstimmig drei Aufträge an Fachplaner. "Jetzt müssen wir die fachliche Kompetenz mit an Bord holen", sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt. Dabei geht es nicht nur um den Anbau, sondern auch um die Sanierung der Sachsenhalle.