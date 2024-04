Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. "Also, das Niveau hier ist noch mal gestiegen", fand ein Besucher aus Ladenburg am Montagabend am Ende eines fulminanten Auftakts zum "Frühjahrs-Schlemmerkino Reloaded" im Olympia-Kino. Das Essen sei super gewesen, und beim Film "Sterne zum Dessert" habe er den jungen Protagonisten auf dem Weg zur Patisserie-Weltmeisterschaft mit