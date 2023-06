Hirschberg. (ans) Der Brunnen auf dem Brignais-Platz in Leutershausen sprudelt nicht mehr, auch derjenige auf dem Tabakhof ist aus. Thomas Scholz (SPD) erkundigte sich daher nach den Hintergründen in der Gemeinderatssitzung am Dienstag.

Laut Bauamtsleiter Rolf Pflästerer sei es beim Brunnen auf dem Brignais-Platz immer wieder zu Vandalismus gekommen, ein Sicherungsteil wurde entfernt. Daher habe die Verwaltung erst einmal darauf verzichtet, ihn weiterzubetreiben.

Bürgermeister Ralf Gänshirt ergänzte: "Wir werden aber nicht vor diesem hirnlosen Vandalismus kapitulieren." Zumal Hirschberg ja auch als Brunnengemeinde bekannt sei. Er berichtete auch davon, dass die Gitter um die Bäume am Rathaus immer wieder beschädigt würden.