Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Der Bebauungsplanentwurf für den "Gewerbepark Hirschberg Süd" muss erneut in die Offenlage. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung an diesem Mittwoch einstimmig, nachdem der Stadtplaner Dietmar Glup vom Büro Sternemann und Glup auf die Stellungnahmen zu dem im Zeitraum Februar/März offen gelegten Bebauungsplanentwurf eingegangen war.