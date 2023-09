Hirschberg. (zg/ans) Der Bürgerentscheid zur Ortrandentlastungsstraße am 8. Oktober rückt näher. Jetzt meldet sich erneut die "Bürgerinitiative Hirschberg – gegen den Flächenverbrauch" zu Wort und äußert sich unter anderem zur Informationsbroschüre, zu Aussagen von SPD und CDU.

Die Interessengemeinschaft pro Ortsrandentlastungsstraße hat aus Sicht der BI in einem Recht: "Die Bürger wurden bei der Gemeinderatsentscheidung für die Einstellung jeglicher Planungen zur Ortsumgehung in Großsachsen nicht genügend einbezogen." Die Bürgerinitiative Hirschberg findet aber: Dass die IG jetzt suggeriere, eine neue Planung würde zu neuen Ergebnissen führen, sei "eine Irreführung des Bürgers". Es gebe aus den Jahren 2003 und 2006 Gutachten mit insgesamt fünf (!) Varianten dieser Straße. Lobdengaustraße und Riedweg müssten in irgendeiner Form angeschlossen werden, Bachläufe und Hochwasserschutzgebiete müssten gequert werden, so die BI.

Das Ganze werde immens teurer und zerstöre intakte Landschaft und Böden, die laut Bürgerinitiative "zwingend der Landwirtschaft vorzubehalten sind (Flurbilanz 2022, Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum)". Das seien Fakten, an denen auch die IG nicht vorbei könne. Jetzt zu behaupten, alles sei noch offen, so die BI, sei "ein populistischer Trick, um sich als Anwalt der Bürger aufspielen zu können".

Sie mahnt, "sich nicht für dumm verkaufen zu lassen". Die Parteien, die dahinter stecken würden, hätten in der Vergangenheit nichts dafür getan, um den Autoverkehr zu reduzieren, sondern durch den Ruf nach immer neuen Baugebieten und Einkaufszentren am Ortsrand eifrig dazu beigetragen, dass er vergrößert wird, kritisiert die BI. Sie würden auch jetzt nicht das Beste für die Bürger wollen, sondern bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr "wegen ihrer angeblichen Bürgernähe" nur Stimmen absahnen, erhebt die Bürgerinitiative schwere Vorwürfe.

Auch zu den Beiträgen von CDU und SPD in der Broschüre nimmt die BI Stellung. Eine Verbesserung von Lärm- und Feinstaubbelastung sei nicht zu erwarten, ist sie überzeugt. Diese würden lediglich verlagert beziehungsweise umverteilt. "Eine höhere Sicherheit für Kinder auf dem Schulweg ist ebenfalls nicht abzusehen, denn heute ruhige Wohnquartiere werden zukünftig mit zusätzlichem Verkehr belastet und somit gefährlicher", betont die Bürgerinitiative.

Auch für Menschen mit Rollator oder Kinderwagen bleibe die B3 gefährlich, da der Verkehr laut BI nur um gut 20 Prozent reduziert wird. "Völlig daneben ist aber, wenn der Eindruck erweckt werden soll, dass sich der Verkehr in der Breitgasse reduzieren würde", findet die Bürgerinitiative. Er werde vielleicht etwas schneller abfließen, aber das könnte zusätzliche Fahrzeuge aus dem Odenwald veranlassen, zukünftig über die Breitgasse in die Ebene zu kommen. Und auf keinen Fall werde die B3 zu einer ruhigen Wohnstraße.

Daher spricht sich die BI einmal mehr gegen die Ortsrandentlastungsstraße aus: "Dieses sinnlose Abenteuer wird die Gemeinde auf Jahrzehnte verschulden und für den Verkehr auf der B3 einen nur minimalen Effekt zeigen – aber dafür andere Wohngebiete belasten."