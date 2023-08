Hirschberg-Großsachsen. (ans) Das alte Rathaus Am Mühlgraben 1 in Großsachsen ist noch nicht verkauft. Das teilte Hauptamtsleiter Frank Besendorfer auf RNZ-Anfrage mit. "Um den Sanierungsaufwand beurteilen zu können, haben wir ein Gutachten zu den Kosten in Auftrag gegeben", informierte er. Wenn dieses vorliege, werde über die weiteren Schritte entschieden.

Zur Erinnerung: Nach einer