Von Christina Schäfer

Hirschberg. Am Montag werden nach gut sechs Wochen in vielen Familien wieder Pausenboxen gefüllt und Schulranzen gepackt. Die Sommerferien in Baden-Württemberg sind zu Ende. Damit starten auch die Grundschulen Hirschbergs in ein neues Schuljahr.

"Wir freuen uns auf bewährte Aktionen wie Pausenbrotaktion und Adventswerkstatt, die von der