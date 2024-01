Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Als die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg am Donnerstag, um kurz nach 21.30 Uhr, zu einem Strohballenbrand südlich des Autobahnzubringers L541 in Großsachsen alarmiert wurde, stand das Lager auf zwei Seiten lichterloh in Flammen. Gut 300 Strohballen auf einer Länge von rund 35 Metern hatten Feuer gefangen.

Schnell war klar, dass noch mehr Kräfte benötigt werden. Mit den Wehren aus Heddesheim und Ladenburg wurde ein Pendelverkehr eingerichtet, um dem Großbrand Herr zu werden, wie der Hirschberger Kommandant Peter Braun berichtet. Der Autobahnzubringer musste aufgrund der starken Rauchentwicklung gesperrt werden, zumal über ihn auch Löschwasser aus dem nahen Neubaugebiet "Sterzwinkel" bezogen wurde. Später unterstützten auch die Feuerwehren aus Schriesheim und Weinheim im Wechsel die Hirschberger, sodass über die Nacht verteilt an die 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz waren. Erst am Freitag um 13.45 Uhr meldete die Wehr "Feuer schwarz", also "Feuer aus", die Reinigungsarbeiten dauerten natürlich noch länger.

Foto: Hinney

Das Technische Hilfswerk (THW) aus Ladenburg rückte ebenso an, um die Strohballen mit Baggern und Radladern auseinanderzuziehen. "Die große Herausforderung ist, dass die Strohballen immer wieder Feuer fangen, wenn Luft drankommt", erläutert Braun im Gespräch mit der RNZ. Falls sich neue Glutnester bilden, könnte es sein, dass die Wehr nochmals am Wochenende ausrücken muss. Was man ihr keinesfalls wünscht: Der Kommandant selbst hat von Donnerstag auf Freitag lediglich zwei, drei Stunden geschlafen.

Das DRK übernahm den Rettungsdiensteinsatz und zusammen mit der betroffenen Familie Weingärtner sowie Nachbarwehren die Verpflegung der Einsatzkräfte, ebenso war die Polizei vor Ort. Verletzt wurde niemand. Auch die Gemeinde war involviert und Bürgermeister Ralf Gänshirt mehrmals vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Bauhof und Straßenmeisterei unterstützten durch das Abstreuen des Autobahnzubringers, denn bei minus vier Grad gefriert schon mal das Löschwasser. "Wir mussten auch aufpassen, dass uns das Wasser nicht in den Schläuchen gefriert", berichtet Braun von den Herausforderungen des Einsatzes. Eine Selbstentzündung der Strohballen könne bei den Temperaturen ausgeschlossen werden, sagt der Kommandant.

Die Eigentümerin der Strohballen, Linda Weingärtner, weiß darum. Der Nachbar, der die Feuerwehr alarmiert habe, sah offenbar zwei Stichflammen. "Wir gehen davon aus, dass Brandbeschleuniger verwendet wurde." Könnte es also Brandstiftung gewesen sein? "Wir könnten uns vorstellen, dass es etwas mit der Protestwoche der Landwirte zu tun hat", sagt Weingärtner. Dabei seien sie betrieblich und familiär bedingt gar nicht an vorderster Front gewesen, sie waren nur am Montag dabei. "Auch wenn wir die Anliegen der Kollegen natürlich unterstützen."

Die große Rauchwolke in Großsachsen war auch von Leutershausen aus zu sehen. Foto: Brand

Ansonsten kann sie sich nur vorstellen, dass ein Pyromane beziehungsweise ein psychisch Kranker das Feuer gelegt haben könnte. Dass es Brandstiftung war, kann das Polizeipräsidium Mannheim noch nicht bestätigen. "Wir ermitteln in alle Richtung." Das Polizeirevier Weinheim hat in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen. Weingärtners waren vor einigen Jahren schon mal Opfer einer ganzen Brandserie. "Aber das hat mit damals nichts zu tun", ist Weingärtner überzeugt. Nun steht erst mal das große Aufräumen an. Die Obstbaumeisterin geht von einem Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro aus.

Ort des Geschehens

Das Stroh verwendet der Betrieb, der vor allem Erdbeeren und Spargel anbaut, unter anderem dazu, die Erdbeeren sauber zu halten. "Das Stroh wird zwischen den Erdbeeren eingestreut", erläutert Weingärtner. Sie selbst ist natürlich ebenfalls vor Ort und den vielen Helfern für ihren Einsatz dankbar.