> Der Knackpunkt : Natürlich tauschten beide Seiten eine Vielzahl an Argumenten aus, die rechtlich wie gesellschaftlich für oder gegen das Bürgerbegehren sprechen. Der große "Gelehrtenstreit" drehte sich indes um die Frage, ob das "Weiter so!" des Gemeinderats zur Bebauung der Hinteren Mult im November 2022 als Startschuss in ein neues Ratsverfahren verstanden werden kann. Edgar Wunder, ein auf Bürgerbeteiligung spezialisierter Sozialwissenschaftler, erkannte einen Präzedenzfall, mit dem sich die Stadt ...

Warum B&S in Weinheim wachsen will

Hintere Mult: Warum B&S in Weinheim wachsen will

> Was am Mittwoch passierte : Der Gemeinderat hatte zu der (Rechts-)Frage zu entscheiden, ob das Bürgerbegehren zulässig ist. Das von knapp 4500 Unterschriften beziehungsweise zehn Prozent der Bevölkerung getragene Begehren richtet sich gegen den im November 2022 ergangenen Ratsbeschluss, auch nach dem Nein des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg zum 2019 verabschiedeten Bebauungsplan an der Entwicklung der 11,36 Hektar großen Hinteren Mult festzuhalten. Die Fragestellung des Begehrens lautete: "Sind Sie dagegen, die Zielstellung weiterzuverfolgen, in dem Bereich Hintere Mult ein Gewerbegebiet zu entwickeln und hierfür die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen?".

Von Philipp Weber

Weinheim. Der Bürgerentscheid gegen die gewerbliche Entwicklung des autobahnnahen Gebiets Breitwiesen von 2013 ist fast zehn Jahre her. Zum Jubiläum im laufenden Jahr wird es indes keinen Entscheid geben, der mit der geplanten Bebauung der Hinteren Mult im Südwesten der Stadt zu tun hat.

Der Gemeinderat hat dem Bürgerbegehren zu diesem Gebiet am Mittwoch eine Absage erteilt: Die Mehrheit untermauerte die Position der Verwaltung, indem sie das Begehren als rechtswidrig einstufte. Jeder Weinheimer, der das Bürgerbegehren mit einer gültigen Unterschrift unterstützt hat, kann nun den Rechtsweg einschlagen.

> Was am Mittwoch passierte: Der Gemeinderat hatte zu der (Rechts-)Frage zu entscheiden, ob das Bürgerbegehren zulässig ist. Das von knapp 4500 Unterschriften beziehungsweise zehn Prozent der Bevölkerung getragene Begehren richtet sich gegen den im November 2022 ergangenen Ratsbeschluss, auch nach dem Nein des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg zum 2019 verabschiedeten Bebauungsplan an der Entwicklung der 11,36 Hektar großen Hinteren Mult festzuhalten. Die Fragestellung des Begehrens lautete: "Sind Sie dagegen, die Zielstellung weiterzuverfolgen, in dem Bereich Hintere Mult ein Gewerbegebiet zu entwickeln und hierfür die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen?".

> Das Prozedere: Im ersten von zwei Tagesordnungspunkten zur Hinteren Mult wurden mit Stefan Mußotter, Thomas Bosch und Fritz Pfrang die Vertrauensleute des Bürgerbegehrens angehört. Auch Edgar Wunder, Landesvorsitzender des Vereins "Mehr Demokratie" und laut eigener Aussage neutraler Berater der Initiatoren, durfte seine Argumente darlegen. Dies war keineswegs ein Entgegenkommen der Sitzungsleitung, sondern ein rechtlich klar definierter Verfahrensschritt. Danach ging’s ans Eingemachte, denn dann musste der Gemeinderat über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheiden. Der Beschlussantrag der Verwaltung war klar: "Das Bürgerbegehren ,Für den Erhalt der Hinteren Mult’ ist nicht zulässig." Die rechtliche Argumentation der Verwaltung referierte neben OB Manuel Just Fachanwalt Thomas Burmeister.

> Der Knackpunkt: Natürlich tauschten beide Seiten eine Vielzahl an Argumenten aus, die rechtlich wie gesellschaftlich für oder gegen das Bürgerbegehren sprechen. Der große "Gelehrtenstreit" drehte sich indes um die Frage, ob das "Weiter so!" des Gemeinderats zur Bebauung der Hinteren Mult im November 2022 als Startschuss in ein neues Ratsverfahren verstanden werden kann. Edgar Wunder, ein auf Bürgerbeteiligung spezialisierter Sozialwissenschaftler, erkannte einen Präzedenzfall, mit dem sich die Stadt auf neues Terrain begebe. Das sah Burmeister völlig anders.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg habe in dem zwischen 2017 und 2019 erarbeiteten Bebauungsplan zur Hinteren Mult Fehler gerügt, die allerdings erst im Zuge der Offenlage entstanden seien, also auf der Wegstrecke. Der verfahrenseinleitende Aufstellungsbeschluss von April 2017 war jedoch unstrittig. Und bei Bebauungsplanverfahren können nur die Aufstellungsbeschlüsse mit einem Bürgerbegehren angegriffen werden. Der VGH habe der Stadt nicht gesagt "Gehe zurück auf Los!", so Burmeisters Analogie zu dem Spiel "Monopoly", sondern den Weinheimern die Möglichkeit eröffnet, die auf halber Wegstrecke gemachten Fehler in einem ergänzenden Verfahren zu beheben. Diesen Weg habe der Gemeinderat im November 2022 eingeschlagen.

Kurz: Für einen Bürgerentscheid seien Mußotter, Bosch und Pfrang sechs Jahre zu spät dran, so der Experte.

> Was die Fraktionen sagten: Die GAL schlug sich auf die Seite des Bürgerbegehrens. Fraktionschefin Elisabeth Kramer plädierte dafür, dessen Forderung im Gemeinderat zu übernehmen – und damit das bisher anvisierte Gewerbegebiet Hintere Mult zu stoppen. Als Kompromiss bot sie abermals an, nur dem florierenden Filterhersteller B&S 1,5 Hektar Fläche zur Verfügung zu stellen. Damit eckte sie bei Günter Bäro (Freie Wähler), Heiko Fändrich (CDU) sowie Daniel Schwöbel (SPD) an. Bäro etwa beklagte, man wolle durch eine unzulässige, plebiszitäre Entscheidung den rechtmäßig zustande gekommenen, demokratischen Beschluss des Gemeinderats konterkarieren, ja zunichtemachen. Und Schwöbel fragte sich, ob die GAL so lange abstimmen lassen wolle, bis der von ihr gewollte Kompromiss eine Mehrheit findet. Damit lag er auf einer Wellenlänge mit OB Just. Der stufte Kramers zweiten Kompromissantrag indes nicht wegen dessen inhaltlicher Nähe zu dem GAL-Vorschlag vom November 2022 als unzulässig ein, sondern weil die Tagesordnung keine inhaltlichen Beschlüsse zur Hinteren Mult vorsah.

"Die Linke", FDP, Einzelstadträtin Susanne Tröscher sowie eine Minderheit in der SPD schlossen sich Wunder an. Sie verteidigten diesen auch gegen den Vorwurf von Bäro und vor allem Schwöbel, als Sozialwissenschaftler nicht auf Augenhöhe mit Verwaltungsrechtler Burmeister zu sein. Ein interessantes Argument brachte Carsten Labudda (Linke), eigentlich ein Befürworter des Gewerbegebiets, ein: Abgesehen von der Rechtsfrage, sei es schwer, den Bürgern nach einem VGH-Urteil und erneut aufgeflammten Debatten zu vermitteln, dass ausgerechnet sie nicht mehr mitreden dürften. Just betonte, dass es ihm schwerfalle, dem Anliegen so vieler Bürger zu widersprechen. Aber er müsse sich an Recht und Gesetz halten, den Firmen nach einer Kette von Entscheidungen pro Gewerbe Verlässlichkeit bieten – und selbst in die Spiegel schauen können: Die Hintere Mult sei für ihn stets gesetzt gewesen. "Über alles andere können wir reden."

> Die Entscheidung: Zunächst wurde über den ersten Antrag der GAL abgestimmt, mit dem die Grünen sich dem Bürgerbegehren beugen wollten. Das funktionierte nicht: Der Antrag fiel mit 13:20 Stimmen durch. Dann kam der Antrag der Verwaltung zur Abstimmung. Hier ging es 19:15 aus, womit das Bürgerbegehren als unzulässig gescheitert war. OB Just, die Freien Wähler, die CDU, und der Großteil der SPD stellten die Mehrheit. GAL, Linke, FDP sowie die SPD-Räte Hans Georg Junginger und Andreas Kränzle stimmten gegen die Verwaltung und im Sinne des Begehrens.

Ort des Geschehens

Update: Donnerstag, 30. März 2023, 19.55 Uhr