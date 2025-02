Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Ein Urteil sorgt für Unruhe in den Musikschulen auch in der Region rund um Heidelberg, obwohl es schon bald drei Jahre zurückliegt: Das Bundessozialgericht hatte 2022 im sogenannten Herrenberg-Urteil (siehe auch "Hintergrund") festgestellt, dass – mangels unternehmerischer Freiheit einerseits und der Eingliederung in den Betrieb