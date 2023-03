RNZ-Redakteurin packte auf dem Obsthof Volk mit an (plus Video)

Leutershausen: RNZ-Redakteurin packte auf dem Obsthof Volk mit an (plus Video)

Also warten wir, bis sich doch ein paar Sonnenstrahlen zeigen. Während Coralie und Stella, die laut Schichtel eigentlich zutraulicheren Eselinnen, mich noch etwas skeptisch beäugen und nicht direkt den Kontakt wollen, ist es ausgerechnet der etwas vorsichtige, aber neugierige Diego, der meine Nähe sucht. Ich mag ihn auf Anhieb. Anders als die anderen beiden Vierbeiner hat Diego keine typische graue Fellfarbe mit weißem Bauch, sondern eine durchgehend dunkelbraune. Ich erfahre von Schichtel, dass solche auch "Schmuggelesel" genannt werden. "Sie wurden tatsächlich früher zum Schmuggeln eingesetzt, weil sie mit ihrer dunklen Farbe in der Nacht nicht auffallen, im Gegensatz zu den grauen Eseln", erklärt Schichtel.

Das kann ich dank Schichtel, der Hemsbacher Besitzerin von drei Vierbeinern und Anbieterin von Wanderungen mit Eseln, "Esel-Zeiten" und Seminaren für Führungskräfte mit Eseln, auch bei der Volkshochschule Badische Bergstraße. Sie nimmt sich einen Nachmittag Zeit, um der RNZ zu zeigen, was man beim "Eselkuscheln" alles erleben kann. Leider ist das Wetter nicht das beste an diesem Tag, es schneeregnet und hagelt, weshalb die Tiere immer mal wieder in ihren Stall auf dem idyllischen Grundstück flüchten. "Wäre das jetzt ein Kurstermin, würde ich ihn rechtzeitig absagen", erklärt Schichtel. Denn die Esel sollen nicht völlig nass werden, da ihr Fell nur eine geringe Eigenfettung besitzt und daher nicht wasserdicht ist. "Sie können sich sonst schnell eine Lungenentzündung holen", erläutert die Expertin.

Hemsbach. Diego kommt mit seinen warmen, zarten Nüstern immer näher an mein Gesicht heran, bis wir uns fast berühren. Seine Nasenhaare kitzeln. Dann puste ich ihn sanft an, ganz so, wie es Dr. Alexandra Schichtel mir gezeigt hat. Diego schnüffelt interessiert und pustet zurück – Begrüßung auf "Eselisch". Alternativ hätte ich ihn auch an meiner flachen ausgestreckten Hand zum Willkommen schnuppern lassen können, aber ich wollte das komplette "Esel-Gefühl".

Von Annette Steininger

Hemsbach. Diego kommt mit seinen warmen, zarten Nüstern immer näher an mein Gesicht heran, bis wir uns fast berühren. Seine Nasenhaare kitzeln. Dann puste ich ihn sanft an, ganz so, wie es Dr. Alexandra Schichtel mir gezeigt hat. Diego schnüffelt interessiert und pustet zurück – Begrüßung auf "Eselisch". Alternativ hätte ich ihn auch an meiner flachen ausgestreckten Hand zum Willkommen schnuppern lassen können, aber ich wollte das komplette "Esel-Gefühl".

Das kann ich dank Schichtel, der Hemsbacher Besitzerin von drei Vierbeinern und Anbieterin von Wanderungen mit Eseln, "Esel-Zeiten" und Seminaren für Führungskräfte mit Eseln, auch bei der Volkshochschule Badische Bergstraße. Sie nimmt sich einen Nachmittag Zeit, um der RNZ zu zeigen, was man beim "Eselkuscheln" alles erleben kann. Leider ist das Wetter nicht das beste an diesem Tag, es schneeregnet und hagelt, weshalb die Tiere immer mal wieder in ihren Stall auf dem idyllischen Grundstück flüchten. "Wäre das jetzt ein Kurstermin, würde ich ihn rechtzeitig absagen", erklärt Schichtel. Denn die Esel sollen nicht völlig nass werden, da ihr Fell nur eine geringe Eigenfettung besitzt und daher nicht wasserdicht ist. "Sie können sich sonst schnell eine Lungenentzündung holen", erläutert die Expertin.

Also warten wir, bis sich doch ein paar Sonnenstrahlen zeigen. Während Coralie und Stella, die laut Schichtel eigentlich zutraulicheren Eselinnen, mich noch etwas skeptisch beäugen und nicht direkt den Kontakt wollen, ist es ausgerechnet der etwas vorsichtige, aber neugierige Diego, der meine Nähe sucht. Ich mag ihn auf Anhieb. Anders als die anderen beiden Vierbeiner hat Diego keine typische graue Fellfarbe mit weißem Bauch, sondern eine durchgehend dunkelbraune. Ich erfahre von Schichtel, dass solche auch "Schmuggelesel" genannt werden. "Sie wurden tatsächlich früher zum Schmuggeln eingesetzt, weil sie mit ihrer dunklen Farbe in der Nacht nicht auffallen, im Gegensatz zu den grauen Eseln", erklärt Schichtel.

Hier finden Sie weitere Inhalte, für die Sie Javascript aktivieren müssen Mit den Hemsbacher Eseln auf Kuschelkurs von Youtube Nur mit Ihrer Zustimmung wird dieser Inhalt angezeigt. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie hier Inhalt anzeigen und Entscheidung merken Einmalig den Inhalt anzeigen Ausblenden

Was aber alle drei gemeinsam haben: Sie genießen Streicheleinheiten, wenn auch nicht die ganze Zeit. Manchmal haben sie keine Lust, zeigen das, indem sie unaufgeregtweggehen. Dann muss man sie auch einfach lassen, sagt die Fachfrau. Kein Problem für mich als erfahrene Katzenhalterin. Ich merke schnell: Auch Esel haben ihren eigenen Kopf. Gleichzeitig sind sie aber Genießer, mögen es nicht nur, wenn man sie hinter dem Ohr krault, sondern sogar wenn man durchs Ohrinnere fährt. "Das kitzelt sie zwar auch ein wenig, aber sie lieben es", sagt Schichtel, während sie die Aktion vorführt.

Mir ist danach, jetzt mal das Striegeln auszuprobieren. "Nicht zu fest, aber auch nicht zu sanft, sonst fühlt es sich wie eine Fliege an", bekomme ich erklärt. Kurz bin ich enttäuscht, weil Coralie wegzulaufen scheint. Aber ich werde eines Besseren belehrt. Sie will gerade nur nicht am Hals, sondern weiter hinten am Rücken gestriegelt werden. Mache ich natürlich. Viel interessanter sind dann aber die Kirschzweige, die Schichtel ihnen hinlegt. Genüsslich nagen sie von den größeren Ästen die Rinde ab, die kleineren essen sie – ich schaue fasziniert zu – ganz. Sättigt sie das? "Auf jeden Fall", betont Schichtel. Ihr ist es ganz wichtig, dazu aufzurufen, dass Spaziergänger die Tiere keinesfalls füttern sollten. Gerade trockenes Brot ist für Esel schädlich.

Eselexpertin Dr. Alexandra Schichtel zeigt, wie man auch in den Ohren kraulen kann. Foto: Kreutzer

Nachdem das Interesse an den Zweigen nachgelassen hat, beäugen die drei Vierbeiner interessiert, was Schichtel jetzt als nächstes macht. Ich darf eine Hängematte ausprobieren und bin gespannt, was die Esel machen, wenn ich einfach ruhig darin liege. Plötzlich wackelt die Hängematte im Kopfbereich etwas, Stella knabbert ein wenig am Seil. Jetzt kommt auch Diego an und schnuppert neugierig an meinen Füßen. Als er den Kopf hebt, sind seine Nüstern voller Sand. Ich muss lachen.

Auch wenn Esel, wie man sieht, durchaus nicht immer alles machen, was Mensch so will, frage ich mich doch, warum man schimpfenderweise die Redewendung "Du bist so störrisch wie ein Esel" verwendet. "Das sagen Menschen, die nicht gut informiert sind", findet Schichtel. Das Verhalten von Eseln sei evolutionär bedingt. So stammen die Tiere ursprünglich aus der gebirgigen Geröllwüste. Da konnten sie nicht einfach losrennen, sondern mussten erst mal drei, vier Sekunden überlegen, wohin sie sich sicher bewegen konnten, erzählt die Expertin. "Und diese drei, vier Sekunden, die der Esel auch heute noch mehr an Zeit braucht, werten Ungeduldige als störrisch."

Woher weiß sie das alles?, frage ich mich. Denn auf ihrer Homepage habe ich schon gelesen, dass sie promovierte Germanistin ist – ihre Doktorarbeit hat sie über DDR-Literatur geschrieben. Zudem hat sie Öffentliches Recht und Politik im Nebenfach studiert. Also eine ganz andere Richtung als die Arbeit mit Eseln. Und so fing sie zunächst als Lektorin an, bis ihr Talent für Organisation entdeckt wurde. Schichtel war daraufhin als Kaufmännische Leiterin und Leiterin der Unternehmensentwicklung bei einer großen Fachverlagsgruppe tätig, bevor sie dann als Spezialistin für "Change Management" und Organisationsentwicklung in die Beratung wechselte. 2010 machte sie sich selbstständig. In ihrer Beratung geht es um Veränderungen durch emotionale Intelligenz. Zu Schichtels Schwerpunkten zählen beteiligungsorientierte Veränderungsprozesse, Führung, Kommunikation und "Gesunde Selbstführung", sprich Burnout-Prophylaxe.

Diego (li.) und Coralie genießen die Streicheleinheiten. Foto: Kreutzer

Diese Arbeit ist ihre Haupteinnahmequelle, die sich aber wunderbar mit den Eseln verknüpfen lässt, nämlich in ihren Seminaren beziehungsweise Wanderungen für Führungskräfte. Ist denn ein Chef, der gut mit Eseln kann, ein besserer Chef? "Auf jeden Fall einer, der Kooperation und Augenhöhe schätzt", antwortet Schichtel. Und das kann man mit ihren Eseln im Rahmen ihres Geschäftszweigs "Eselsbrücke" prima üben. Im anderen Bereich "Esel und Wald" geht es um Freizeit, um das Kuscheln mit den Eseln oder auch um Wanderungen. Allein oder in kleinen Gruppen, alles ist möglich. Man kann die Angebote individuell oder über die Volkshochschule buchen, dann allerdings nur in der Gruppe.

Schichtel hat schon mal ein Pärchen da gehabt, das sich einfach mal eine "Wir-Zeit" schenken wollte. Oder auch ein autistisches Kind; die Mutter hoffte, dass es sich bei der Kuschelzeit entspannen kann und konnte dann aber auch selbst richtig relaxen.

Und genau das ist das Gefühl, das die Eselexpertin ihren Kunden weitergeben möchte: die Ruhe und die Gelassenheit, die sie selbst erfährt, wenn sie mit ihren Tieren Zeit verbringt. Bei der "Eselzeit" gibt es keine Vorgaben, außer ein paar Hinweisen zum Umgang mit den Eseln. Jeder kann sich ihnen dann annähern, wie er möchte. Und natürlich Fragen stellen. Wie zum Beispiel, wie Schichtel vor neun Jahren überhaupt auf die Esel gekommen ist. Mit ihrem Mann urlaubt sie gern in den Cevennen, und das Paar wollte mal etwas anderes ausprobieren: eine Eselwanderung. Neun Tage durch die wilde, gebirgige Natur. "Ich habe mich noch nie so entspannt bei einem Urlaub", schwärmt Schichtel noch heute.

Die Liebe zu den Eseln war geweckt, in ihr wuchs der Wunsch, selbst einen zu halten. Über einen Zufall kam sie zu drei Pflegeeseln – Stella, Coralie und Diego –, die sie später erwerben konnte und die heute mit ihr ein Team bilden. Und diesen Zusammenhalt kann man erleben und spüren: Schichtel kann sich Stella sogar von hinten nähern, obwohl das Esel eigentlich gar nicht mögen. Auch ich habe das Gefühl, dass ich den Vierbeinern, und natürlich vor allem Diego, näher gekommen bin. Etwas wehmütig verlasse ich das Gelände, bin mir aber sicher: Mit euch will ich noch einmal Zeit verbringen und diese herrliche Begrüßungszeremonie genießen.

Info: Die VHS-Termine und der Kontakt für individuelle Erfahrungen finden sich im Internet unter www.esel-und-wald.de/termine. Wer beispielsweise einen Workshop für Führungskräfte buchen möchte, findet unter www.eselsbruecke.eu weitere Informationen.