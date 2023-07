Es war diese Mischung aus Straßenständen und Innenhöfen, die das Fest zu etwas ganz Besonderem machten. Man bekam Einblicke in Höfe und Gassen, die einem sonst vielleicht entgingen, und überall wurde man herzlich empfangen. Eine Freundesgruppe, die sich beim MGV auf ein Getränk getroffen hatte, konnte das bestätigen.

Es herrschte ein reges Treiben, die ganze Bevölkerung schien auf den Beinen zu sein und auch von außerhalb waren Menschen gekommen, um den Samstagabend bei den Straußwirtschaften im historischen Ortskern zu genießen. 13 Vereine, die über mehrere Straßen verteilt ihre Stände aufgebaut hatten, präsentierten auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Angebot, sowohl musikalisch als auch kulinarisch. Für jeden war etwas dabei.

Hirschberg. Wenn bunte Lichterketten die Höfe erhellen und Musik und Gelächter durch die Gassen schallen, dann ist es soweit: Beim 45. Heisemer Straßenfest zeigte sich der Ort von seiner besten Seite und so, wie man ihn selten erlebt.

Von Edda Nieber

Es herrschte ein reges Treiben, die ganze Bevölkerung schien auf den Beinen zu sein und auch von außerhalb waren Menschen gekommen, um den Samstagabend bei den Straußwirtschaften im historischen Ortskern zu genießen. 13 Vereine, die über mehrere Straßen verteilt ihre Stände aufgebaut hatten, präsentierten auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Angebot, sowohl musikalisch als auch kulinarisch. Für jeden war etwas dabei.

Während die jüngere Generation in den wummernden Bässen der Partyscheune vom Verein für Elektronische Tanzmusik ihr Glück fand, konnten sich die älteren gemütlich zusammensetzen, unterhalten und den Abend mit einem passenden Getränk ausklingen lassen.

Beim Weinprobierstand des evangelischen Posaunenchors blieb es eher traditionell, einige Vereine hatten aber auch Ausgefalleneres im Angebot. Der Handball Förderverein beispielsweise lockte mit seinem "Lady Killer", einem eigens kreierten und selbst zusammengemischten Cocktail.

An jeder Ecke erwartete die Besucher ein anderer Verein und ein anderes Angebot. Wer etwas zu Essen suchte, war vor eine große Auswahl gestellt. Das Festzelt der Sängereinheit war gut gefüllt, Vorsitzender Michael Lang war sehr zufrieden. Noch vor der Mittagspause hatten sie Pommes nachkaufen müssen, so groß sei die Nachfrage gewesen, erzählte er.

Und auch der Backfisch, den sie in diesem Jahr wieder anbieten konnten, war heiß begehrt. "Wir haben den Eindruck, jeder hat nur drauf gewartet, dass es ihn wieder gibt." Auch beim MGV 1884 war die Hütte voll. Gemütlich saß man in einem Innenhof unter einer Plane, die mit bunten Lichterketten beleuchtet war.

Es war diese Mischung aus Straßenständen und Innenhöfen, die das Fest zu etwas ganz Besonderem machten. Man bekam Einblicke in Höfe und Gassen, die einem sonst vielleicht entgingen, und überall wurde man herzlich empfangen. Eine Freundesgruppe, die sich beim MGV auf ein Getränk getroffen hatte, konnte das bestätigen.

Einer von ihnen, der bereits als Jugendlicher regelmäßig auf dem Fest war, erzählte, es habe sich einiges veränder. Es habe sich auseinandergezogen und es seien weniger Stände als früher.

Mit "Zeitlos" war der MGV der einzige Verein, der Live-Musik präsentierte, und das kam sehr gut an, es gab fast kein Durchkommen und kaum ein Fuß stand bei dem abwechslungsreichen Liedrepertoire still. Auch an den anderen Ständen wurde Musik gespielt und getanzt, über dem Platz vor der Bar des Teams 1c der SGL lag ein dicker Nebel, der das Lichtspiel der Scheinwerfer verdeutlichte.

Die Musik beim Dart Club Hirschberg war so laut, dass man sich fast nicht unterhalten konnte, aber das musste man auch nicht, denn das offene Dartspielen erforderte volle Konzentration und zog viele Besucher an. Auch der Handball Förderverein kam auf seine Kosten. Je später der Abend wurde, desto jünger wurde das Publikum. Immer mehr Menschen tummelten sich vor der Bar und tanzten zur Musik, die aus den Boxen dröhnte.

Wer sich vom Trubel erholen wollte, konnte das bei den Pfadfindern. Unter dem Motto "Chill-Out-Georg" konnte man sich im ruhigen Innenhof oder der urigen Scheune entspannen und eine ganz andere Atmosphäre wahrnehmen. Es sei Tradition, hier vorbeizuschauen, sagte ein Besucher.

Auch Pfadfinder Moritz Hofmann und Nicole Baena Poletto waren sich einig, dass ihr Stand in Erinnerung bleibt. Durch ihr 50-jähriges Jubiläum öffneten die Pfadfinder schon freitags ihre Türen, was so gut ankam, dass sie es beibehalten wollen.

Als es um kurz nach neun zu Regnen begann, konnte sich glücklich schätzen, wer eine Überdachung hatte. Doch das trübe Wetter konnte die Stimmung nicht trüben. Die Stände wurden voller und die Laune noch besser, als es wieder trocken wurde. Munter ging es weiter, es wurde für viele ein langer, aber friedlicher, fröhlicher und bunter Abend.