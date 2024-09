Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. "So schön, dass wir uns wiedersehen", tönt es aus den Lautsprechern am Auto-Scooter im Kerwe-Dorf in Leutershausen. Trockeneis wabert über den Fahrzeugen, ein grünes Banner heißt Gäste mit dem Spruch willkommen: "Grüß Gott zur Festwoche".

Nun ist es zwar "nur" ein Wochenende, an dem im Hirschberger Ortsteil